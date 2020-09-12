Глава Мосгорсуда Ольга Егорова перейдет на работу в мэрию Москвы
Многолетняя председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина. О том, что обсуждается назначение Егоровой советником, РБК рассказали два источника, близких к мэрии.
«Есть такая идея — (назначить) советником или помощником (Собянина)», — сообщил еще один близкий к столичным властям собеседник РБК. Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами.
РБК направил запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.
«Информацией о дальнейшей деятельности Ольги Егоровой мы не обладаем», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.