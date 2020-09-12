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Глава Мосгорсуда Ольга Егорова перейдет на работу в мэрию Москвы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая попросила освободить ее от занимаемой должности, может перейти в мэрию Москвы. Обсуждается, что она станет советником или помощником Сергея Собянина, рассказали источники РБК
Ольга Егорова
Ольга Егорова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Многолетняя председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина. О том, что обсуждается назначение Егоровой советником, РБК рассказали два источника, близких к мэрии.

«Есть такая идея — (назначить) советником или помощником (Собянина)», — сообщил еще один близкий к столичным властям собеседник РБК. Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами.

Егорова попросила снять ее с должности председателя Мосгорсуда
Общество
Ольга Егорова

РБК направил запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

«Информацией о дальнейшей деятельности Ольги Егоровой мы не обладаем», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

О том, что Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий судьи, стало известно 11 сентября. ВККС рассмотрит заявление 22 сентября, говорится в предварительной повестке заседаний коллегии.

В августе ВККС одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда. Он был единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности. При этом сама вакансия в связи с очередным истечением срока полномочий Егоровой на посту председателя Мосгорсуда открывалась дважды — сначала в апреле, затем в июне.

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Источник РБК в судебной системе говорит о долгом конфликте Егоровой и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Егорова не хотела покидать свой пост, пытаясь добиться переназначения, добавляет собеседник РБК.

В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Ольга Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 2000 года. До официального назначения являлась и. о. председателя. В 2008 и 2014 годах Егорова переназначалась на свой пост.

Ольге Егоровой 65 лет, она кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

Авторы: Наталья Галимова, Маргарита Алехина
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Ольга Егорова, Мосгорсуд, Москва, Сергей Собянин
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