Глава Мосгорсуда Ольга Егорова перейдет на работу в мэрию Москвы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая попросила освободить ее от занимаемой должности, может перейти в мэрию Москвы. Обсуждается, что она станет советником или помощником Сергея Собянина, рассказали источники РБК

Ольга Егорова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Многолетняя председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подавшая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей, может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина. О том, что обсуждается назначение Егоровой советником, РБК рассказали два источника, близких к мэрии.

«Есть такая идея — (назначить) советником или помощником (Собянина)», — сообщил еще один близкий к столичным властям собеседник РБК. Он допустил, что Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами.

РБК направил запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

«Информацией о дальнейшей деятельности Ольги Егоровой мы не обладаем», — сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.