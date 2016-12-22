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СМИ узнали о готовности России построить «Северный поток-2» за свой счет
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СМИ узнали о готовности России построить «Северный поток-2» за свой счет
Политика, 20:41
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СМИ узнали о готовности России построить «Северный поток-2» за свой счет
Путин лично гарантировал, что Россия сама оплатит «Северный поток-2» в случае, если западные соинвесторы покинут проект под угрозой санкций, утверждают источники. Ранее о возможном выходе из проекта предупреждал концерн Uniper
Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ по прокладке «Северного потока-2» в Балтийском море (Фото: Аксель Шмидт / РИА Новости)

Владимир Путин во время визита в Германию лично гарантировал, что Россия готова взять на себя все финансирование строительства газопровода «Северный поток-2», если западные инвесторы окажутся под угрозой американских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Süddeutsche Zeitung.

Строительством газопровода занимается консорциум Nord Stream 2 AG. В него, помимо «Газпрома», входят западные инвесторы. Среди них — немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом именно «Газпрому» принадлежит доля в 51% совместного предприятия.

Западные инвесторы проекта оказываются под угрозой санкций, в том случае если они продолжат участие в строительстве газопровода, несмотря на угрозы Вашингтона, касающиеся, в частности, энергетической отрасли России. Süddeutsche Zeitung отмечает, что эта угроза для компаний опасней, нежели выход из совместного предприятия.

В свете этого, по данным издания, во время своего визита в Германию в августе Владимир Путин лично дал гарантии правительству ФРГ, что Россия будет готова самостоятельно оплатить проект «Северный поток-2» даже в случае выхода западных инвесторов. «Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы, представляются целесообразными», — пишет газета.

В пресс-службе «Газпрома» в ответ на запрос РБК отказались комментировать информацию немецкого издания.

«У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать публикацию Süddeutsche Zeitung.

Рабочий визит Путина в Германию, в ходе которого он встретился с Ангелой Меркель, состоялся 18 августа. В числе тем переговоров лидеров двух стран действительно была ситуация вокруг строящегося газопровода. После визита Путина в ФРГ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент и канцлер совместно пришли к выводу о необходимости «оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств».

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Информация Süddeutsche Zeitung об угрозе выхода западных инвесторов из проекта из-за санкций подтверждается заявлением одного из участников Nord Stream 2 AG — немецкого энергетического консорциума Uniper, прозвучавшим 29 августа. Тогда об этом сообщил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк, выступавший перед журналистами во Франкфурте-на-Майне. «Конечно, Uniper не может рисковать и подвергать себя американским санкциям... Это вещи, которые мы в принципе не можем себе позволить», — заявлял Дельбрюк. Топ-менеджер напомнил, что в случае введения санкций США Uniper окажется лишен возможности проводить операции в долларах и будет исключен из международного платежного оборота.

США выступают против реализации газопровода, нацеленного на транспортировку российского газа в Центральную Европу. В Вашингтоне этот проект называют политическим — по версии Белого дома, строительство такого газопровода даст России еще один инструмент влияния на политику европейских стран. Кроме того, «Северный поток-2» позволит уменьшить объемы транзита газа через Украину, что неизбежно сократит поступления в бюджет Киева. В середине июля Госдеп уже предупреждал о том, что участники проекта рискуют оказаться под ограничениями Минфина США. «Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, участвуют в бизнесе, который рискует оказаться под санкциями», — говорилось в заявлении пресс-службы ведомства.

18 августа, в день визита Путина в Германию, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщил, что Вашингтон уже почти закончил разработку законопроекта, который вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».Собеседники издания заявили, что в случае необходимости подобные санкции могут быть введены в недельный срок.

Тем не менее через месяц, 18 сентября, президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о намерении Белого дома «наказать» компании, участвующие в реализации проекта. В то же время он подчеркнул, что по-прежнему считает «Северный поток-​2» угрозой как для американских, так и для европейских интересов. «Мы считаем, что это очень плохой проект для жителей Германии. Немцы платят миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится», — добавил он.

Строящийся газопровод «Северный поток-2» должен стать расширением уже существующего газотранспортного маршрута «Северный поток». Он должен пройти через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект предполагает строительство двух ниток труб. Совокупная мощность газопровода должна составить 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Людмила Подобедова, Полина Химшиашвили.
Теги: «Северный поток - 2» , Владимир Путин
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