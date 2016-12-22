Ужин после свадьбы: зачем Владимир Путин летал к Ангеле Меркель

Президент России и канцлер ФРГ за рабочим ужином в Германии обсуждали прежде всего реализацию «Северного потока-2» и ситуацию на Украине. К поиску компромиссов Москву и Берлин подталкивают их противоречия с США, говорит эксперт

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В субботу, 18 августа, состоялась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Темы двусторонней и глобальной повестки дня лидеры обсудили за ужином в ​загородной резиденции немецкого правительства для почетных гостей — Мезеберг, в 70 км к северу от Берлина. Дискуссии Путина и Меркель начались примерно в восемь вечера по московскому времени и продлились три часа. В фокусе были вопросы проекта газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море, а также урегулирование кризисов в Сирии и на Украине. Переговоры были длительными, разговор состоялся обстоятельный и детальный, прокомментировал беседу лидеров пресс-секретарь Кремля Димитрий Песков (цитаты по ТАСС).

Американский фактор

Переговоры в Мезеберге — вторая встреча лидеров России и ФРГ за три месяца. 18 мая Меркель нанесла визит в Сочи, где обсудила с Путиным иранскую ядерную сделку, украинский кризис и строительство «Северного потока-2» (СП-2). Выступая перед журналистами до начала переговоров с Путиным, Меркель отметила, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия, Москва и Берлин должны продолжать попытки добиться лучшего взаимопонимания по ключевым проблемам. «Я считаю, что даже самые острые разногласия можно решить только посредством переговоров», — сказала она (цитата по DW).

По итогам переговоров Песков констатировал отсутствие у Берлина и Москвы разногласий относительно целесообразности строительства СП-2. По его словам, и Меркель, и Путин согласились с ошибочностью позиции тех, кто пытается политизировать этот проект. «Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий, он выгоден, конкурентен», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил о намерениях дать отпор противникам СП-2, желающим помешать его строительству, в том числе посредством санкций. «Необходимо принять меры, чтобы оградить его (проект. — РБК) от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, с тем чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп называл ФРГ «заложницей» Москвы из-за ее зависимости от российских энергоресурсов и выступал за увеличение закупок ЕС американского сжиженного природного газа (СПГ). А в начале августа сенат конгресса США представил новые антироссийские санкции в рамках готовящегося закона («Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля», DASKAA). Часть положений этого законопроекта предусматривает введение санкций против сотрудничающих с Россией европейских компаний, в том числе энергетических.

В Берлине недовольны шантажом Трампа, который использует строительство СП-2 как разменную монету в переговорах с Германией по торговой сделке США и ЕС, сказал РБК Штефан Майстер, руководитель Центра им. Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии при Германском обществе внешней политики. По мнению эксперта, действия американской администрации стали фактором, подтолкнувшим Москву и Берлин к восстановлению диалога. «Меркель нуждается в Путине, чтобы получить согласие на продолжение поставок газа через Украину, несмотря на проект СП-2, — говорит Майстер. — Путин нуждается в Меркель, чтобы получить гарантии отсутствия поддержки Евросоюзом новых американских санкций».

Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков (слева направо) и Ангела Меркель (вторая справа) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

О необходимости продолжения транзита газа через Украину после реализации СП-2 Меркель в очередной раз заявила в субботу. Российский лидер указал, что строительство СП-2 не закрывает возможности таких поставок. «Меркель хочет использовать этот аргумент (готовность Москвы продолжать транзит через Украину. — РБК), чтобы лоббировать «Северный поток-2» в Вашингтоне и ряде европейских столиц», — убежден Майстер.

Кризис в Сирии

Затронули лидеры и сирийскую тему. Путин призвал ЕС увеличить финансовую поддержку для гуманитарной помощи Сирии, чтобы туда могли вернуться 5 млн беженцев. Миллион сирийских беженцев находятся в Иордании, еще миллион — в Ливане, порядка 3 млн размещены в Турции, перечислил Путин, напомнив, что несколько сотен тысяч выходцев из Арабской Республики приняла Германия. «Потенциально это огромная нагрузка для Европы», — предупредил российский президент.

Меркель согласилась с необходимостью стабилизировать Сирию и вернуть туда мигрантов. При этом канцлер ФРГ подчеркнула: для разрешения кризиса в ближневосточной стране там требуется провести выборы и создать Конституцию (цитаты по DW). «Меркель хотела бы отправить мигрантов из Германии и других стран ЕС обратно в Сирию и нуждается в Путине как в силе, способной повлиять на [президента Сирии Башара] Асада. Путин же ищет возможность сохранить Асада у власти после войны и получить от ЕС средства на реконструкцию страны», — объясняет Майстер.

Нерешаемый вопрос

В преддверии встречи немецкий бизнес призвал лидеров Германии и России активизировать попытки по урегулированию конфликта на​ Восточной Украине. «Устойчивая нормализация отношений может быть достигнута только в случае успешного установления мира на Украине», — утверждал глава Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Вольфганг Бушеле в заявлении от 16 августа, поступившем в распоряжении РБК. ​Организация Бушеле представляет интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Однако на сегодняшний день никаких позитивных подвижек на украинском направлении не просматривается. Путин и Меркель заявили, что остаются приверженными минским соглашениям, однако констатировали, что пока их положения не выполняются. В частности, как обратила внимание Меркель, на востоке Украины так и не удалось достичь стабильного перемирия (цитаты по DW). Канцлер ФРГ добавила, что надеется предпринять новую попытку развести Вооруженные силы Украины и вооруженные силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР осенью.

Майстер на перспективы скорых подвижек по украинскому досье смотрит скептически. «В отличие от тем Сирии или СП-2, по которым у сторон существует какая-то конкретная повестка, я не считаю, что у Германии или России есть желание идти на компромиссы по этому вопросу», — отметил он. Пока потепление в отношениях России и Евросоюза возможно лишь за счет понижения значимости украинского кризиса в иерархии приоритетов сторон, но не за счет его окончательного решения, резюмировал эксперт.