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Немецкий концерн допустил уход из «Северного потока-2» из-за санкций
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Немецкий концерн допустил уход из «Северного потока-2» из-за санкций
Бизнес, 15:51
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Немецкий концерн допустил уход из «Северного потока-2» из-за санкций
Ограничения США могут исключить немецкий концерн Uniper из международного платежного оборота и лишить его возможности проводить операции в долларах. Подобными ограничениями инвесторам «Северного потока-2» ранее грозили в Госдепе
Фото: Christian Charisius / Reuters

В случае если Вашингтон введет санкции против строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2», один из его инвесторов, немецкий энергетический концерн Uniper, может отказаться от участия в проекте. Об этом, выступая перед журналистами во Франкфурте-на-Майне, сообщил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк, пишет портал деловых новостей Finanznachrichten со ссылкой на агентство Dow Jones News.

«Конечно, Uniper не может рисковать и подвергать себя американским санкциям», — отметил топ-менеджер, добавив, что в таком случае концерн был бы исключен из международного платежного оборота и лишен возможности проводить операции в долларах США. «Это вещи, которые мы в принципе не можем себе позволить», — сообщил Дельбрюк.

В сложившейся ситуации Uniper, по его словам, «все еще надеется, что все стороны образумятся».

Немецкий энергетический концерн участвует в строительстве газопровода вместе с другими европейскими компаниями (Engie, OMV, Royal Dutch Shell и дочерней компанией группы BASF Wintershall). Все они предоставляют долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта: в целом эта сумма оценивается в €9,5 млрд. Вклад каждой из европейских компаний должен составить до €950 млн. Сейчас в проект, как уточняет Dow Jones News, уже инвестировано более €4 млрд.

США, отмечает агентство, хотят предотвратить строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, чтобы иметь возможность продавать в Европе больше своего сжиженного природного газа (СПГ). Дональд Трамп прежде называл неприемлемым поток «трубопроводных долларов» в Россию из стран Европы, а затем, на саммите НАТО в Брюсселе, отозвался в связи с этим о Германии как о заложнице России. «Очень грустно», что Москва будет поставлять газ Берлину на «миллиарды и миллиарды» долларов, сказал политик во время визита в Брюссель.

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Госдеп после этого предупредил инвесторов «Северного потока-2» о риске санкций: Москва, как считают в Вашингтоне, использует проект строительства газопровода для разделения Европы. 18 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщила, что в Штатах находится в высокой стадии проработки новый пакет ограничений против компаний-участниц «Северного потока-2». Сейчас наложение таких санкций, как замечали собеседники издания, уже не является вопросом для Вашингтона. В США, по их данным, обсуждается только, когда и как они будут введены.

В Кремле заявления американского президента о «Северном потоке-2» называли попыткой заставить европейцев покупать дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов.

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Совокупная мощность объекта должна составить 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, ее крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (51%).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Северный поток - 2» , Санкции , Uniper
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