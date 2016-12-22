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Холодная война в Сети: как США собираются строить либеральный интернет
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Холодная война в Сети: как США собираются строить либеральный интернет
Политика, 09:03
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Холодная война в Сети: как США собираются строить либеральный интернет
Администрация США намерена жестче реагировать на кибератаки со стороны других стран, в том числе России, и расширить пространство свободы в Глобальной сети. Такие действия могут привести к росту конфронтации Москвы и Вашингтона
Фото: Reuters

«Наши руки больше не связаны»

Новая стратегия США в киберпространстве декларирует более жесткий подход к соперникам страны на этом направлении. «Мы не будем задействовать не только оборонные меры, мы намерены участвовать в наступательных операциях, и наши соперники должны иметь это в виду», — подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (цитата по CNN), анонсируя стратегию 20 сентября. В числе соперников Америки в киберпространстве в документе упомянуты Россия, Северная Корея, Иран и Китай. Незасекреченная 40-страничная версия стратегии опубликована на сайте Белого дома.

Как обратил внимание Болтон, президент Дональд Трамп расширил полномочия киберкомандования США, позволив ему проводить превентивные и наступательные операции в отношении враждебных государств. «Наши руки больше не связаны в отличие от [администрации] Обамы», — сказал помощник американского лидера. В 2012 году администрация Барака Обамы приняла указ, ограничивающий возможности для проведения масштабных киберопераций без предварительных межведомственных консультаций, напоминает Politico.

Новая стратегия позволит США достичь «критически важных целей в сфере безопасности, а также поможет процветанию Америки, защищая мир посредством использования силы», прокомментировал публикацию документа Трамп. «Америка создала интернет и поделилась им с остальным миром, теперь м​ы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить <...> киберпространство для следующих поколений», — говорится в заявлении президента.

Анонсированный 20 сентября план действий — «первая четкая киберстратегия Соединенных Штатов за 15 лет», напомнил Трамп. Первая подобная доктрина была принята в 2003 году и называлась «Национальная стратегия по защите киберпространства».

Новая киберстратегия США предполагает активизацию усилий на четырех основных направлениях:

  • Укрепление национальной безопасности: защита сетей, систем и данных.
  • Помощь процветанию Америки путем создания безопасной и растущей цифровой экономики, а также через развитие инноваций внутри страны.
  • Сохранение мира и процветания путем укрепления способности Соединенных Штатов и их партнеров предотвращать и в случае необходимости наказывать тех, кто использует киберинструменты в целях агрессии.
  • Наращивание американского влияния за пределами страны и расширение зоны открытого и надежного интернета.

Как США собираются доминировать в интернете

Хотя текст стратегии не содержит деталей, там тем не менее обозначены основные контуры реализации поставленных Белым домом целей. Для укрепления национальной безопасности и развития экономики США намерены, во-первых, добиться более централизованного и слаженного процесса принятия решений в киберсфере на федеральном уровне и, во-вторых, продолжать укреплять системы защиты от киберугроз.

Чтобы развивать цифровую экономику, Белый дом считает необходимым наращивать инвестиции в новые инфраструктурные проекты. Речь идет, в частности, о развитии технологий сети 5G и поощрении новых разработок в области ИT.

Бороться с враждебными действиями других стран и транснациональных хакерских группировок Вашингтон планирует путем выявления и передачи Соединенным Штатам большего числа иностранных киберпреступников. Вашингтон и союзники также собираются выработать процедуры, позволяющие быстро реагировать и отвечать на атаки противников в цифровом пространстве, сообщается в стратегии Белого дома. Для борьбы с «враждебными акторами» США готовы использовать также военные, экономические и дипломатические меры воздействия, подчеркивается в документе.

Упоминается в новой стратегии и угроза информационных кампаний. «Соединенные Штаты будут использовать соответствующие инструменты на национальном уровне, чтобы выявлять и бороться с вредоносным влиянием, которое несут информационные онлайн-кампании», — утверждается в документе. В ноябре 2017 года американский конгресс обвинял Россию в попытках манипулировать общественным мнением в США через соцсети, в том числе в период президентских выборов. По мнению американских политиков, Москва пытается усугубить политический раскол в США и таким образом ослабить доверие граждан страны к институтам власти.

Джон Болтон (Фото: Martial Trezzini / EPA / ТАСС)

Свободный доступ

Вашингтон также намерен распространять свободный интернет по всему миру. Такая политика укрепит конкурентное преимущество ИT-компаний США и позволит размыть влияние стран с высоким уровнем контроля государства над обществом, указано в тексте стратегии. ​У США есть два варианта, как расширить доступ пользователей в других странах к интернету, отметил в беседе с РБК Илья Шарапов, руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности компании ТСС, специализирующейся на разработке продуктов для комплексного обеспечения информационной безопасности. Первый вариант — создать Глобальную сеть спутникового интернета. Как напомнил Шарапов, Google работал над проектом дирижаблей, а Facebook — над программой ​беспилотников, раздающих интернет по всему миру. «Если пользователи смогут получить доступ к Сети в обход локальных провайдеров, по закону блокирующих неугодные ресурсы, то это предоставит им безграничный доступ к ресурсам», — указал он. «Другой вариант помощи США: финансовая поддержка в разных странах местных инфраструктурных или технологичных проектов, нацеленных на свободный интернет, — так, например, Google финансирует «Википедию» и образовательный ресурс «Академия Хана», — добавил Шарапов.

Реакция российских властей на подобные инициативы почти наверняка окажется негативной, полагает руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «На Западе подобные действия могут восприниматься как распространение демократии с учетом новых технологий, однако в России и Китае такие шаги будут интерпретированы как нарушение суверенитета и попытка некого косвенного вторжения», — сказал он РБК.

Согласно планам Минкомсвязи, к 2020 году 99% российского интернет-трафика должно передаваться внутри страны. Ведомство также хочет дублировать в России 99% критической инфраструктуры интернета. В течение нескольких лет Россия также заблокировала ряд ресурсов, к которым тем не менее имеют доступ западные пользователи. Речь идет, например, о заблокированной в 2016 году соцсети LinkedIn и заблокированном в 2018 году мессенджере Telegram.

Повод договориться

Внедрение Вашингтоном более проактивной стратегии в киберпространстве может привести к росту числа конфликтов между Америкой и Россией, но обычные граждане об этом вряд ли узнают, считает гендиректор Лаборатории цифровой форензики, эксперт Российского совета по международным делам Александр Мамаев. «О большинстве киберинцидентов, особенно в госсекторе, широкая публика и так ничего не услышит. Известными становятся либо самые громкие, либо массовые, рассеянные атаки», — пояснил он в беседе с РБК.

В конечном же счете более проактивная позиция Америки в киберпространстве, скорее всего, «подтолкнет Москву и Вашингтон к интенсификации переговоров», прогнозирует Мамаев. «Подобный сценарий можно было наблюдать на примере США и Китая: после многочисленных атак на американские СМИ, госструктуры и чиновников, а также на фоне систематических обвинений в копировании Пекином и даже краже программного обеспечения американских компаний в 2015 году Барак Обама и китайский председатель Си Цзиньпин подписали соглашение о принципах взаимодействия в киберпространстве», — напомнил аналитик. «Думаю, в случае с Россией история может повториться — при условии, что страны будут готовы к переговорам», — допустил он. Впрочем, оговорился Мамаев, «заявления о необходимости принятия конвенций в сфере кибербезопасности звучат не первый год», но никаких конкретных договоренностей утверждено не было.

Эксперт ПИР-центра Олег Демидов в возможности достижения киберсоглашения между Россией и США в скором времени сомневается. Этому в первую очередь мешает сложившаяся между странами атмосфера недоверия, особенно в связи с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы 2016 года, отметил аналитик. «Так что даже если какое-то соглашение будет положено на бумагу и даже подписано, шаги по его реализации — например, регулярный обмен данными — представляются трудновыполнимыми», — резюмировал Демидов в разговоре с РБК.

В теории жесткие заявления Вашингтона по поводу роста уверенности в своих наступательных способностях могут помочь добиться стабильности и снизить риск эскалации соперничества в киберпространстве, утверждает доцент кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Джозеф Деванни. «Однако в реальности многое зависит от того, будут ли слова США подкреплены реальными действиями», — сказал он РБК.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: кибербезопасность , Дональд Трамп , Джон Болтон , стратегия кибербезопасности , российские хакеры ...
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