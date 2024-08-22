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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии назвал справедливый мир для Украины «скорее иллюзией»

Президент Чехии Павел: справедливый мир Зеленского для Украины — это иллюзия
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Павела, даже если мирные переговоры состоятся, Россия продолжит контролировать Донбасс и Крым, тогда как Зеленский хочет, чтобы эти территории вернулись Украине
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Daniel Vogl / dpa / Global Look Press)

Справедливый мир для Украины, которого хочет президент страны Владимир Зеленский, — это скорее иллюзия, заявил лидер Чехии Петр Павел в интервью порталу Novinky.

По его словам, если воспринимать справедливый мир как «все или ничего», то власти Украины желают восстановления контроля над Крымом и территориями Донбасса, которые в 2022 году вошли в состав России, а также компенсацию ущерба за счет России.

«Но, как мы, наверное, все понимаем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой», — уточнил Павел. Он добавил, что, даже если мирные переговоры состоятся, Россия продолжит контролировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Чешский президент отметил, что европейские страны будут считать эти территории «временно оккупированными в ходе восстановления суверенитета Украины».

По мнению Павела, если ценой прекращения конфликта станет «какое-то временное решение», которое будет фактически территориальным компромиссом, то «это хороший путь».

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В июле Павел заявил, что западные страны должны попытаться убедить Россию в том, что она не сможет добиться каких-либо значительных успехов на поле боя, что позволило бы усадить ее за стол переговоров. Одновременно с этим он считает, что Украину следует снабдить всем необходимым оружием.

Президент Владимир Путин назвал два главных условия для начала переговоров с Киевом — вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на предложение Путина заявил, что «это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом».

6 августа украинская армия вторглась в Курскую область. После этого Путин заявил, что речи о переговорах с теми, кто «без разбора наносят удары по мирным людям», быть не может.

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