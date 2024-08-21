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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Захарова сравнила лидера Чехии с террористами после слов о газопроводах

Захарова сравнила лидерами Чехии с главами ИГИЛ после слов о «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павла о «Северных потоках» с заявлениями представителей «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

21 августа чешский лидер в интервью местному изданию Novinky предположил, что подрыв газопроводов «Северный поток» мог быть законной целью Украины.

«Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель. Но у меня нет такой информации», — сказал Петр Павел.

Киев информацию о своей причастности к атаке на газопроводы отвергает.

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Захарова, комментируя его слова, назвала их перебором. «Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — написала она в телеграм-канале.

Далее в своем посте она привела пять цитат глав и спикеров ИГИЛ и «Аль-Каиды», которые призывали организовывать нападения на граждан и военных США, Египта, Саудовской Аравии.

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Теги
Персоны
Мария Захарова Северный поток газопровод Чехия Петр Павел Аль-Каида ИГИЛ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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