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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал о беспокойстве США из-за снабжения ВСУ в Курской области

NBC: американские чиновники переживают за судьбу ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновники обеспокоены, что Киев не сможет снабжать солдат, переброшенных в Курскую область, и одновременно с этим отражать атаки на других направлениях. СВР считает, что операция ВСУ готовилась с участием спецслужб США
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Чиновники США переживают за линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника среди высокопоставленных лиц.

По словам собеседников канала, количество войск, которых России пришлось перевести в Курскую область с зоны военной операции на Украине, «незначительно». Из-за этого невозможно спрогнозировать, будет ли российское командование перебрасывать силы из Харьковской области Украины. Однако уже появился риск того, что линии снабжения ВСУ могут оказаться «перенапряженными», поскольку Киев пытается и обеспечить солдат, воюющих на территории России, и отразить атаки на других направлениях.

«Это вызывает беспокойство», — отметил один из собеседников телеканала.

По словам чиновников, точные цели украинского наступления на территории России остаются неясными, в том числе планы руководства Украины относительно земель в Курской области, взятых под контроль ВСУ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что это 28 населенных пунктов.

Директор военных наук Королевского института объединенных оборонных исследований Мэттью Сэвилл заявил, что если Украина попытается сохранить контроль над территорией в Курской области, ее войска вскоре станут уязвимыми для российской армии. «Вопрос в том, как долго они планируют продержаться?» — спросил Сэвилл.

Он добавил, что если Украина попытается удерживать территорию вокруг Курска в течение нескольких месяцев, «будет сложно даже логистически снабжать [украинских военных] перед лицом российской воздушной атаки».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский связал атаку на Курскую область с нежеланием Запада снять ограничения на применение оружия на территории России. Если бы о планах Киева начать наступление на российский регион узнали заранее, многие назвали бы это нереальным и «пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России», а теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, пояснил он.

В частности, главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне от союзников Киева планы атаки на российскую территорию, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», написала газета The Economist.

Служба внешней разведки России утверждает, что операция украинских войск в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ».

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