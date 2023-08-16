Newsweek узнал о спорах в украинском руководстве о контрнаступлении

Военные выступают за его продолжение, а гражданские чиновники склоняются к тому, чтобы закрепиться на позициях перед ожидаемой атакой России, пишет Newsweek. Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

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В украинском руководстве усилились споры из-за проблем с контрнаступлением, сообщает Newsweek со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий. По их словам, отсутствие успеха на поле боя настроило некоторых в администрации украинского президента против военного командования.

Некоторые гражданские чиновники выступают за то, чтобы закрепить достигнутые результаты и подготовиться к ожидаемому наступлению российских войск, рассказывают собеседники издания. В то же время военные чиновники, включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, настаивают на том, чтобы продвигаться дальше, а критику отвергают «как нетерпение, коренящееся в непонимании».

«Что касается военной стороны, есть Залужный и другие — но, очевидно, он командует, — которые хотят продолжать наступать. С политической точки зрения есть несколько вопросов о том, имеет ли это наибольший смысл прямо сейчас. Или имеет смысл консолидироваться там, где это возможно, в некоторых районах и ослабить давление на линии снабжения и запасы?» — сказал источник Newsweek, близкий к украинскому правительству.

Собеседник издания предположил, что военные до этого предоставили гражданским чиновникам «чрезмерно радужные оценки» контрнаступления, чем последние недовольны. Newsweek отмечает, что, учитывая обеспокоенность медленными темпами продвижения ВСУ также западных чиновников, в Киеве «назревает игра во взаимные обвинения».

Источник газеты на вопрос о том, могут ли неудовлетворительные результаты на поле боя ускорить перестановки в украинском военном командовании, ответил, что не слышал о таких намерениях, но вполне может предположить такой сценарий.

Представитель Минобороны Украины назвал сообщения о внутренних разногласиях в Киеве «российской пропагандой», добавив, что существует «прямая связь между военным командованием и политическим руководством страны, задачей которого является принятие решений в динамичных условиях военной обстановки». «Доверие к военному командованию является важной предпосылкой для победы», — добавил он.

Администрация президента не ответила на запрос Newsweek к моменту публикации.

По словам источников издания, в Киеве все же обсуждают изменение подхода, учитывая возможное наступление российской стороны. Они рассказали, что украинские власти «очень рассчитывают начать в начале октября, когда русские заложат основу, а затем весной сделают большой рывок».

Источник, близкий к администрации президента и знакомый с ходом дискуссий, заявил, что Украина продолжит наступать в ближайшее время, несмотря на преимущество российской стороны.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент страны Владимир Зеленский объяснял медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

The Wall Street Journal писала, что западные страны начали задумываться о проведении контрнаступления весной и обсуждают, какую военную помощь могут предоставить в этом контексте. Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. Глава ведомства Сергей Шойгу говорил, что Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны, за время наступательных действий Украина потеряла 43 тыс. военных.

Президент Владимир Путин в конце июля заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, а западные страны «явно разочарованы» его результатами. Президент сказал, что Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — сказал Путин.