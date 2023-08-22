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Саммит БРИКС ,  
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Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в ЮАР
Сюжет
Саммит БРИКС

В городе Йоханнесбурге в ЮАР начинается саммит стран — членов БРИКС. В этом году он проходит под председательством ЮАР. О своем участии в саммите, кроме постоянных членов, заявили более 40 стран. Некоторые из них изъявили желание присоединиться к организации. Среди них — Алжир, Аргентина, Белоруссия, Куба, Египет, Казахстан, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Выступление президента России в первый день саммита — в трансляции РБК.

Теги
БРИКС саммит ЮАР Россия Китай Индия Бразилия
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