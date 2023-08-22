Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в ЮАР

В городе Йоханнесбурге в ЮАР начинается саммит стран — членов БРИКС. В этом году он проходит под председательством ЮАР. О своем участии в саммите, кроме постоянных членов, заявили более 40 стран. Некоторые из них изъявили желание присоединиться к организации. Среди них — Алжир, Аргентина, Белоруссия, Куба, Египет, Казахстан, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Выступление президента России в первый день саммита — в трансляции РБК.