Путин заявил, что его присутствие в России важнее саммита БРИКС

Путин: мое пребывание сейчас в России важнее присутствия на саммите БРИКС в ЮАР

Пребывание президента Владимира Путина в России важнее, чем его очное участие на саммите БРИКС в ЮАР. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание сейчас в России», — заявил Путин, отвечая на вопрос об отказе посетить саммита БРИКС в Йоханесбурге.

МУС в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

После выдачи ордена встал вопрос о посещении Путиным саммита БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказывал, что президент Сирил Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на мероприятие. Позже Рамафоса заявил, что арест Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, что было бы «безрассудно и неконституционно».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не ехать на саммит БРИКС и примет участие в нем онлайн. Вместо него на саммите будет присутствовать глава российского МИДа Сергей Лавров.