Банк БРИКС объявил о планах уйти от доллара в ранды и реалы

Дилма Руссефф (Фото: Mario De Fina / Global Look Press)

Новый банк развития (НБР) БРИКС намерен начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах для снижения зависимости от доллара США. Об этом в интервью Financial Times заявила глава банка Дилма Руссефф.

НБР может начать кредитование в южноафриканских рандах, бразильских реалах, а в перспективе, возможно, и в индийских рупиях. Кредиты в китайских юанях банк уже выдает. При этом банк отказался от новых проектов в России из-за риска санкций и отключения от международной финансовой системы.

«В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от $8 млрд до $10 млрд. Наша цель — охватить около 30% всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, <...> в местной валюте», — сказала Руссефф.

По словам главы НБР, кредитование в местной валюте поможет странам — членам БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США. Она добавила, что валюты стран объединения не являются альтернативой доллару. «Это альтернатива [финансовой] системе. До сих пор она была однополярной <...> ее заменит многополярная», — сказала глава банка.

Глава НБР уточнила, что банк «уважает политику каждой страны», поэтому не ставит политические условия по кредитам, в отличие от Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

В январе глава российского МИДа Сергей Лавров заявил , что на саммите БРИКС, который пройдет 22–24 августа в ЮАР, страны обсудят создание собственной валюты объединения.

«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы», — отметил министр.

В апреле президент Бразилии Лула да Силва призвал страны БРИКС отказаться от доминирования доллара в расчетах между собой и создать собственную альтернативную валюту.