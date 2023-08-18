Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН — ее возглавит глава МИДа Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В состав делегации также вошли:
- замглавы МИДа Сергей Вершинин;
- председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин;
- постпред России при ООН Василий Небензя;
- председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.
Путин также поручил Министерству иностранных дел утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.
78-я сессия Генассамблеи ООН открывается 5 сентября, кульминацией сессии станет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел.
В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что у Путина нет в планах поездки на Генссамблею ООН в сентябре.
Bloomberg 1 августа сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в сентябре приехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, а также в других заседаниях и встречах на ее полях.
По данным агентства, украинский лидер намерен продвигать свою «формулу мира», которую он впервые представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Она состоит из 10 пунктов (в том числе вывод российских войск к границам Украины 1991 года — включает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области).
Россия, в свою очередь, настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий», прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.