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Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН

Глава МИДа Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Фото: Kena Betancur / Getty Images
Фото: Kena Betancur / Getty Images

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН — ее возглавит глава МИДа Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав делегации также вошли:

  • замглавы МИДа Сергей Вершинин;
  • председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин;
  • постпред России при ООН Василий Небензя;
  • председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

Путин также поручил Министерству иностранных дел утвердить состав советников, экспертов и необходимого технического персонала.

78-я сессия Генассамблеи ООН открывается 5 сентября, кульминацией сессии станет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел.

В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что у Путина нет в планах поездки на Генссамблею ООН в сентябре.

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Bloomberg 1 августа сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в сентябре приехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, а также в других заседаниях и встречах на ее полях.

По данным агентства, украинский лидер намерен продвигать свою «формулу мира», которую он впервые представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Она состоит из 10 пунктов (в том числе вывод российских войск к границам Украины 1991 года — включает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области).

Россия, в свою очередь, настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий», прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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