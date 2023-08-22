«АльфаСтрахование» выкупит замороженные активы клиентов за часть цены

«АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам выплатить часть средств по договорам инвестстрахования с иностранными бумагами. Компенсация будет ниже суммы вложенных средств

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«АльфаСтрахование-Жизнь» предлагает клиентам досрочно расторгнуть договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с заблокированными иностранными активами и получить часть выплат по ним, следует из клиентской рассылки, которую изучил РБК. Отзывы с информацией о том, что компания предлагает расторгнуть договор по ИСЖ и вернуть часть средств, также появились на форуме banki.ru.

Компания предлагает оформить дополнительное соглашение «о досрочном расторжении договора страхования и получении выплаты», говорится в письме для клиентов. Выплаты будут производить за счет продажи иностранных активов, входящих в стратегию договора, но активы могут быть реализованы с дисконтом по отношению к рыночной стоимости, следует из сообщения страховщика.

Изначально клиенту будет предложена и закреплена в дополнительном соглашении минимальная стоимость базового актива, входившего в стратегию. Фактически же цена выкупа «будет определяться эмитентом заблокированного актива», указано в письме «АльфаСтрахования-Жизнь». «Реальная стоимость выкупа сообщается клиенту после совершения сделки и ожидается выше указанной минимальной стоимости», — пояснил клиентам страховщик.

Представитель группы «АльфаСтрахование» не ответил на запрос РБК.

Почему страховщики перестали платить по договорам инвестстрахования При заключении договора ИСЖ вложения клиентов делятся на две части — гарантийную и инвестиционную (рисковую), ранее объяснял РБК вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Гарантийную часть страховщики вкладывают в консервативные инструменты (например, ОФЗ), доход по таким инвестициям позволяет вернуть страхователю сумму не меньше его совокупных взносов. Инвестиционная часть может направляться в более рискованные инструменты с более высокой потенциальной доходностью, в том числе иностранные активы, отмечал Дубровин. С выплатами по этой доли у страхователей и возникли проблемы в 2022 году. Национальный расчетный депозитарий (НРД), участвующий в цепочке хранения иностранных активов российских граждан и организаций, попал под санкции ЕС. После этого западные депозитарии перестали перечислять в его адрес любые денежные средства (дивиденды, купоны, погашения) и прекратили проводить сделки с иностранными активами, принадлежащими российским лицам. Соответственно, и российские страховщики, не получающие выплаты по иностранным активам, прекратили перечислять их в адрес своих клиентов.

Как рассказал РБК один из клиентов «АльфаСтрахования-Жизнь», компания предложила ему цену почти вполовину меньше средств, отданных им в управление. Но за счет того, что клиент инвестировал в валюте, а выплаты будут произведены в рублях по текущему курсу, он понесет меньше убытков в рублевом выражении благодаря валютной переоценке (рубль упал за время действия договора, что привело к появлению дополнительного дохода в рублях), пояснил ему представитель страховщика.

В отзывах на форуме banki.ru «АльфаСтрахования-Жизнь» указаны разные объемы средств, которые компания готова вернуть клиентам по договорам ИСЖ с заблокированными активами. Одному из страхователей предложили компенсировать только четверть от вложенных средств, двум другим — 37%. При этом по одному из договоров «АльфаСтрахование-Жизнь» предложило клиенту компенсацию в размере 83% от вложенных средств, следует из отзывов.

«Важно отметить, что данная возможность носит временный характер, и пока мы не можем сказать, сколько времени она будет доступна», — подчеркивается в клиентской рассылке «АльфаСтрахования-Жизнь». Для клиентов с валютными активами в составе структурных нот (ценная бумага, доходность которой привязана к цене некоторого базового актива) сроки еще более жесткие и ограничены сроками принудительного выкупа этих нот выпустившим их эмитентом. При принудительном выкупе цена может быть меньше той, за которую удастся продать базовые активы в составе ноты до ее принудительного выкупа, объясняется в письме для клиентов.

В комментариях к отзывам страхователей на форуме banki.ru представитель компании указал, что она «изыскивает все возможные способы вернуть вложенные средства, замороженные европейскими партнерами из недружественных государств (бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream)». «Понимаем всю сложность ситуации и искренне сожалеем, что не имеем возможности предложить вам более выгодных условий», — говорится в ответе страховщика на претензии клиентов о неполном возврате средств по ИСЖ.

Есть ли риски в предложенной схеме выплат

Если страховой случай по договору ИСЖ не наступает, то клиент по окончании действия договора получает всю сумму, которую он направил на взносы, а также дополнительный инвестиционный доход согласно условиям выбранной им стратегии. При этом инвестиционный доход не гарантирован. Если страховой случай наступает во время действия договора, то клиент или выгодоприобретатель (его выбирает сам страхователь при заключении договора) получает страховую сумму, указанную в договоре.

По общему правилу российские страховщики пытаются разблокировать клиентские активы путем получения лицензий у регуляторов Бельгии (здесь зарегистрирован депозитарий Euroclear) и Люксембурга (здесь зарегистрирован депозитарий Clearstream), говорит руководитель международной практики Uppercase Legal Ратмир Проскурнов.

«Предложение страховщиков о досрочном расторжении договора ИСЖ по инициативе страхователя может подразумевать получение выкупной, а не страховой суммы, которая, как правило, составляет определенный процент от страховой премии, уплаченной единовременно страховщику при заключении договора страхования», — предупреждает юрист. То есть страхователь в любом случае не сможет получить 100% суммы, вложенной в договор, подчеркивает эксперт. В связи с этим стоит внимательно изучить условия дополнительного соглашения, которое предлагает подписать страховщик, а также уточнить у него детали формирования размера выплат и сроки их проведения, добавляет Проскурнов.

С тем, что инвесторы после такой «разблокировки» могут получить гораздо меньше денег, чем вложили, согласен и руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко. При этом технически схема, которую предлагает «АльфаСтрахование-Жизнь» своим клиентам, вполне может быть реализована, оценивает эксперт.

Как решают проблемы с заблокированными выплатами другие страховщики

«АльфаСтрахование-Жизнь» не единственная компания, чьи клиенты лишились инвестиционного дохода по договорам ИСЖ со стратегией на иностранные акции из-за санкций, введенных в отношении НРД. Жалобы, касающиеся выплат, также поступали в адрес компаний «Сбербанк страхование жизни», «Ингосстрах-Жизнь», U-Life (прежнее название «Югория-Жизнь»), «Капитал Лайф Страхование жизни». Эти компании не ответили на запросы РБК о ситуации с выплатами в адрес клиентов, заключивших договоры инвестиционного страхования со стратегиями на иностранные акции. Также на соответствующие запросы РБК не ответили ВСК и «Согаз».

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин на пресс-конференции, посвященной итогам работы страховых компаний в первом полугодии 2023 года, отмечал, что участники рынка ведут работу по разблокировке активов, но она является непубличной.

«Как только что-то выплескивается в публичное поле, оно либо закрывается, либо деформируется. Здесь тот случай, когда тишина спасает и клиента, и страховщика. Все работают, все по мере возможности что-то возвращают и хотят это оставить в максимально тихой форме для того, чтобы этот канал каким-то образом не сломался», — объяснял он.

В декабре 2022 года, после того как стало известно о возникших у страховщиков проблемах с выплатами в адрес клиентов, Банк России выпустил проект указания, в котором страховщикам запрещается перекладывать на клиентов риски санкций и отказывать в выплате инвестиционного дохода, даже если они не получают от контрагентов необходимых сумм из-за блокировки платежей по иностранным активам. Работа над этим документом пока ведется, отмечал в начале июля 2023 года зампред ЦБ Филипп Габуния.

Несмотря на проблемы с выплатами, направление ИСЖ и НСЖ (накопительное страхование жизни) является одним из быстрорастущих, следует из статистики ВСС за январь—июнь текущего года. Премии (сборы) по ИСЖ за первое полугодие 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 55,3%, с 51,7 млрд до 80,3 млрд руб. Премии по НСЖ выросли на 27%, с 117,7 млрд до 149,5 млрд руб.