ЦБ пригрозил отзывом лицензий за схемы по выводу замороженных активов

Банк России провел встречу с участниками финансового рынка, на которой раскритиковал схемы по фактической разморозке заблокированных в России активов иностранцев. Такие действия уменьшают размер «обменного фонда» ЦБ на будущее

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России провел с брокерами и другими участниками финансового рынка встречу, на которой предупредил о последствиях применения схем для обхода заморозки активов иностранцев, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, об этой встрече также написала в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова.

Темой обсуждения стало соблюдение участниками рынка указов президента № 81 и № 138. Первый устанавливает ряд ограничений на сделки с недружественными нерезидентами: в частности, предписывает получать разрешения на сделки с иностранцами, результате которых наступает право собственности на ценные бумаги. В указе № 138 говорится об ограничения на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.

«Поводом для встречи стали итоги многочисленных проверок соблюдения профучастниками антисанкционного законодательства, организованные Банком России за последний год. Проверки показали, что в ряде случаев участники рынка способствуют выходу нерезов из заблокированных активов в обход установленного порядка. Для этого используются специальные схемы и цепочки сделок», — отмечает Рязанова.

Если раньше ЦБ в вопросе схем с замороженными активами ограничивался предупреждениями, то теперь пригрозил участникам рынка лишением лицензий, сказал источник РБК на финансовом рынке. О том, что регулятор готов идти на самые жесткие меры, говорит и Рязанова.

РБК направил запрос в Банк России.

ЦБ против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку, рассказала Рязанова: «Эта схема квалифицируется как выпуск нерезов из заблокированных активов».

Источник на финрынке отметил, что столь радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев. Их планируют использовать в качестве фонда для обмена с зарубежными контрагентами для взаимной централизованной разблокировки. «А действия участников рынка фактически уменьшают размер этого обменного фонда», — констатирует собеседник РБК.

В октябре 2022 директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова рассказала, что ЦБ рассматривает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами для взаимной разблокировки. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями. По оценке Шишлянниковой, за рубежом заблокированы активы россиян (физических и юридических лиц) на общую сумму порядка 5,7 трлн руб. Объем заблокированных в России активов иностранцев при этом не раскрывается, но речь идет о сопоставимых суммах, уточняли в ЦБ.

В июне 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что работа над вариантами обмена ведется, «хотя это сложный вопрос». Она также рассказала, что регулятор рассматривает и другие механизмы разблокировки: «В том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа С».

Также на встрече ЦБ напомнил участникам рынка о правилах работы с бумагами, которые были куплены за пределами России и переведены в российский контур не в результате принудительного перевода, который завершился в начале мая, а стандартным междепозитарным переводом в рамках действующих цепочек, в которых чаще всего задействованы депозитарии дружественных стран, рассказала Рязанова. Все бумаги, переведенные таким способом, должны перечисляться на счета типа «С», но не все брокеры предупреждают клиентов об этом, что также беспокоит ЦБ, сказала она.

Ряд ограничений, в том числе на сделки с участием иностранцев были введены российской стороной весной 2022 года в ответ на санкции США и стран ЕС. Одной из первых мер стал запрет на исполнение поручение иностранцев на продажу российских активов. Одновременно для выплат по таким активам (купонов, дивидендов, погашений) был установлен режим счетов «С». Он предполагает зачисление денег в рублях и разрешает использовать эти средства только для обязательных платежей (комиссий за ведение счета, штрафов, налогов) или для покупки ОФЗ на первичном рынке. При этом режим счетов «С» не распространяется на иностранцев, имеющих российский ВНЖ, позднее уточнял ЦБ. Эта категория инвесторов может получать деньги на обычные брокерские счета и использовать их без ограничений.

Зарубежные контрагенты, в свою очередь, также ограничили для россиян операции с иностранными активами. С начала марта 2022 года, иностранные депозитарии Euroclear и Сlearstream (участвуют в цепочке хранения бумаг) не проводят никаких операций в интересах россиян. Сначала это решение было временным и объяснялось необходимостью получения дополнительных разъяснений от европейских регуляторов. Но в июне, после попадания Национального расчетного депозитария (НРД, также участвует в цепочке хранения активов) под санкции Euroclear и Сlearstream окончательно разорвали отношения с российской стороной. При этом европейские регуляторы предусмотрели возможность разблокировки этих активов путем получения лицензий. Участники российского рынка и частные инвесторы подали заявки на получение таких лицензий, но пока известно лишь о единичных случаях разблокировки активов.