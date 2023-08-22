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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины

Александр Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сербский лидер с начала военных действий «четко и недвусмысленно» говорит о поддержке территориальной целостности Украины. Он не признает вхождение Крыма и Донбасса в Россию; Москва считает вопрос их принадлежности закрытым
Александар Вучич и Владимир Зеленский
Александар Вучич и Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Афинах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию в обеих странах, Вучич заверил своего коллегу, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины.

«Я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с самого начала конфликта», — сообщил Вучич (цитата по Kurir).

Сербский лидер говорил об этом еще до встречи с Зеленским, заявив, что намерен обсудить с ним «все, что произошло в Косово», а также «признание и непризнание территориальной целостности и другие вопросы».

Украинский лидер назвал разговор с Вучичем открытым, честным и продуктивным. В своем Telegram-канале Зеленский написал, что они поговорили в том числе о развитии двусторонних отношений, «об уважении к уставу ООН и нерушимости границ». Главы государств «отметили, что взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета является важной частью партнерства Украины и Сербии», а Зеленский «проинформировал коллегу о ситуации на поле боя и действиях украинской армии», сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский также поблагодарил Вучича за гуманитарную помощь, которую Белград оказывает Киеву, а также за поддержку украинских беженцев.

В начале августа Вучич заявил, что Украина — дружественная Сербии страна, но предупредил, что если она признает независимость Косово, то «в один день потеряет все, что было у нее в руках», в том числе «уровень политического доверия».

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Сербский лидер не признает Крым частью России и заявлял, что Донбасс всегда будет украинским. Полуостров вошел в состав России после референдума 2014 года, а Донецкую и Луганскую народную республики присоединили осенью 2022-го. Большинство государств не признают законность этих решений, Украина обещает вернуть утраченные территории. Москва считает вопрос принадлежности этих регионов закрытым; президент Владимир Путин называет их «исторически российскими».

В то же время Сербия не поддерживает западные санкции против Москвы, из-за чего, по словам Вучича, на Белград оказывают давление.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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