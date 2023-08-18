Вучич предсказал усиление давления на Сербию из-за позиции по России

Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Давление на Белград по вопросу введения санкций против Москвы будет усиливаться после осознания Западом превосходства России на поле боя. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTS.

После начала военной операции Сербия не вводила санкции против России.

По словам Вучича, международное сообщество в конце августа — начале сентября будет настаивать, чтобы Сербия ввела антироссийские санкции. «Мы сделаем все возможное, чтобы продолжать проводить ту политику, которую мы проводим», — сказал президент.

Вучич ожидает, что против России будут вводить новые санкции, поскольку надежды на быструю победу Украины с помощью западного оружия «совершенно не оправдались», а следовательно, Запад будет пытаться принудить Сербию присоединиться к ограничениям.

В начале августа Вучич заявил, что страны Запада не смогут победить Россию на поле боя. Он тогда добавил, что самый оптимальный вариант завершения военной операции России — перемирие.

По мнению Вучича, конфликт между Россией и Украиной перешел в стадию борьбы «на истощение» и Белград внимательно следит за мирными инициативами, которые могут стабилизировать мировую экономику.

В марте Министерство экономики Сербии призывало обсудить введение санкций против Москвы. «В конфликте великих всегда страдают маленькие государства, и из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением», — заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что для сохранения экономического роста и снижения давления на президента нужно присоединиться к санкциям против России.