Путин назвал новые регионы «исторически российскими»

Президент заявил, что к концу десятилетия Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области нужно вывести на общероссийские показатели

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Республики Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области лишь условно можно назвать новыми российскими регионами, сказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент Владимир Путин.

«Мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — заявил глава государства.

Путин призвал вывести все четыре региона «на общероссийские показатели уже в горизонте текущего десятилетия» и «чем быстрее, тем лучше».

Путин неоднократно высказывал мнение, что Донбасс является исторической частью России. Например, в ноябре 2022 года он объяснял, что пророссийская позиция жителей этих территорий основана на исторической традиции.

В июне 2022 года при выступлении на Петербургском экономическом форуме Путин заявил, что исконно украинскими землями являлись Киев, Чернигов и Житомир. Остальные же территории были переданы советской Украине при создании СССР. Он отметил, что Донбасс первоначально планировалось включить в состав РСФСР, однако в итоге его передали УССР, чтобы увеличить численность рабочего класса в преимущественно аграрной республике.