NBC сообщил о разочаровании Киева из-за задержки поставок F-16

Киев получит западные истребители после выполнения ряда условий, среди которых — завершение обучения пилотов. На их подготовку понадобятся месяцы. Москва обещала сбивать F-16

Истребитель F-16 (Фото: Usaf / Getty Images)

Украинские чиновники, а также военнослужащие, участвующие в боевых действиях, разочарованы из-за задержек с поставками западных истребителей F-16, сообщает NBC News. Несмотря на это, они не хотят публично обсуждать вопрос с США из-за «деликатности» темы.

Передать Украине самолеты пообещали Нидерланды и Дания. От Копенгагена Киев получит 19 истребителей, а в Амстердаме точное число пока не назвали, хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь может идти о 42 F-16. Их отправка будет возможна после выполнения ряда условий, среди которых — завершение обучения пилотов управлять истребителями и подготовка необходимой инфраструктуры на Украине.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен допускала, что первую партию самолетов Киев получит «ближе к Новому году». Точные сроки поставок пока не ясны, NBC отмечает, что на подготовку пилотов потребуются месяцы. О ее начале глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 19 августа.

По словам источника телеканала в Соединенных Штатах, Украина только недавно представила имена пилотов, которые будут проходить обучение, и более половины из них нуждаются в языковых курсах. Подготовка также нужна механикам и инженерам. Помимо того, нерешенными остаются несколько вопросов, в том числе о том, какое вооружение будет поставлять Запад для оснащения истребителей. Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы к боевым действиям не ранее лета 2024 года, передает NBC.

Власти Дании заявили, что Киев сможет применять полученные от Копенгагена самолеты только на украинской территории. Российский посол Владимир Барбин посчитал, что действия датских властей ведут к эскалации, «толкают Украину в пропасть, а ее население обрекают на новые жертвы». В Кремле ранее говорили, что если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника.