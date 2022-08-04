Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon ₽130 млрд льготных кредитов

По данным «Коммерсанта», средства будут направлены на погашение текущих выплат инвесторам, которые из-за делистинга акций этих компаний с зарубежных бирж получили право требовать выкупа всех выпусков

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит совокупно на 130 млрд руб., средства которого пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минцифры.

«Правительство поддержало инициативу министерства и предоставило крупным российским интернет-компаниям («Яндекс», VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», — говорится в сообщении министерства.

По данным газеты, текущие выплаты инвесторам в обычном режиме никакой господдержки бы не потребовали, однако после делистинга акций этих российских компаний с зарубежных бирж у держателей облигаций возникло право требовать выкупа всех выпусков. Так, у «Яндекса», VK и Ozon были выпущены конвертируемые облигации — на $1,25 млрд, на $400 млн и на $750 млн соответственно. Однако в марте зарубежные биржи (NASDAQ, LSE) приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний.

Как объяснил «Коммерсанту» ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиций» Александр Шураков, согласно эмиссионной документации, при приостановке торгов более чем на определенное количество торговых дней подряд (Yandex N.V. — пять торговых дней, Ozon Holding PLC — семь торговых дней, VK Company Limited — десять дней) возникает «событие делистинга» и у держателей конвертируемых облигаций этих компаний появляется право на их досрочное погашение.

«Поэтому с марта—апреля, после возникновения «событий делистинга» из-за приостановки торгов акциями на зарубежных площадках, интернет-компании ведут переговоры с держателями конвертируемых облигаций об условиях досрочного погашения», — добавил эксперт. Такая ситуация, по его словам, потребовала от компаний иметь на счетах достаточное количество средств для того, чтобы расплатиться с держателями еврооблигаций по первому их требованию.

Читайте на РБК Pro Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Инструкции Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции

Российские компании и банки, зарегистрированные в России, выпускали депозитарные расписки (ADR и GDR) для привлечения иностранных инвестиций напрямую на иностранных биржах. Для этого они заключали договоры с иностранными банками-депозитариями, выступающими эмитентами расписок.

В начале марта стоимость акций многих российских компаний на иностранных биржах приблизилась к нулю, в то время как в России с конца февраля торги ими были заморожены, что помогло избежать драматического падения.

После этого Минэкономразвития предложило провести делистинг бумаг компаний России с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. С помощью делистинга Минэкономразвития рассчитывало «снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг». Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 16 апреля.

Reuters со ссылкой на источники ранее сообщал, что делистинг российских компаний может принести сотни миллионов долларов банкам — эмитентам депозитарных расписок, так как по договору они могут брать с инвесторов комиссию при отказе от продукта. Собеседники агентства уточнили, что обычно банки берут около $0,05 за бумагу.