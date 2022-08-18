Власти Запорожья обещали транслировать происходящее на АЭС с помощью БЛА

Фото: МИД России / Global Look Press

Беспилотники начнут транслировать происходящее на Запорожской АЭС, где, по информации российского Минобороны, украинские войска готовят провокацию. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я специально передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилет и момент можно было зафиксировать», — заявил он.

По его словам, вероятность провокаций на ЗАЭС в ближайшие дни со стороны ВСУ «близка к 100%».

18 августа Министерство обороны России сообщило, что осведомлено о планах Киева устроить провокацию на атомной станции и обвинить в катастрофе Москву. Провокация может быть совершена уже 19 августа, в ходе визита генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину, следует из публикации ведомства.

По данным ведомства, наносить артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС планируют подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в городе Никополь и Марганец. Однако вина за их последствия будет возложена на российские вооруженные силы, указывает Минобороны. Ведомство также подчеркнуло, что в районе станции и на ее территории нет тяжелых вооружений российских войск.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, который контролируется российскими силами. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.