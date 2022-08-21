В Запорожской ВГА сравнили попадание по хранилищу на АЭС со взрывом «грязной бомбы»

В Запорожье сравнили удары по хранилищу на АЭС со взрывом «грязной бомбы»

Попадание снаряда по хранилищу отработанного топлива на Запорожской атомной электростанции будет сравнимо со взрывом «грязной бомбы», заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «Соловьев Live».

По словам Рогова, одна из целей ударов украинских военных сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое на Запорожской АЭС расположено на открытой площади.

«Достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в «грязную бомбу», потому что они прилетают в хранилище [сухого отработанного ядерного топлива], потому что они попадают в хранилище и разносят хотя бы один комплекс хранения, в котором находятся десятки топливных элементов сборки отработанных», — сказал он.

Детонация «грязной бомбы» — один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например, намеренный подрыв установки невоенного назначения.

В июле—августе неоднократно сообщалось об обстрелах территории станции, подконтрольной российским военным. Москва и Киев взаимно обвиняли друг друга в нанесении ударов.

18 августа российское Минобороны заявило, что Киев на следующий день готовит «провокацию» — обстрел станции, чтобы обвинить Москву в «создании техногенной катастрофы». Рогов 20 августа рассказал, что прошлый день на станции был спокойным, так как благодаря обнародованию информации о «провокации» ее удалось предотвратить. Позднее он сообщил об ударах по территории АЭС и Энегродару, где находится станция из «западного дальнобойного вооружения» со стороны Украины.