Reuters узнал условие Макрона для возвращения России в G8

Возвращение России в «группу восьми» зависит от развития ситуации на Украине. Об этом Reuters заявил французский дипломатический источник. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что возвращение российской стороны в объединение было бы целесообразным.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение», — заявил собеседник агентства.

CNN ранее сообщил, что пригласить Россию на встречу «семерки» в следующем году предложил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. Собеседник Reuters не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Агентство при этом отмечает, что Макрон ранее неоднократно говорил о необходимости добиться прогресса на Украине, прежде чем возвращать Россию в G7. В частности, он заявил об этом после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла 19 августа: «По моему мнению, вопрос «Восьмерки» зависит от украинского кризиса, его урегулирования».