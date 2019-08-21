МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

Россия готова рассмотреть предложения других стран вернуться в состав «Большой восьмерки» (G8) и приехать на саммит в 2020 году, если эти государства будут заинтересованы в «серьезном общении на равных». Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в разговоре с РБК.

«Если они захотят серьезного общения на равных, эти предложения будут рассмотрены. Но сначала пусть сформулируют, что хотят», — отметила она.

По ее словам, G7 сейчас — это не организация, а набор дискуссионных площадок. Россия была в ее политической части, на финансовые площадки ее не пускали и раньше.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет. «Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат», — отметила она.



Россия до 2014 года была членом G8, однако после присоединения Крыма ее перестали приглашать на встречи ведущих стран мира. Днем ранее, 20 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 с участием России является более уместным, нежели ныне существующий, и назвал присутствие Москвы на саммите целесообразным. Он обвинил своего предшественника, Барака Обаму, в разрушении формата G8.

По данным источников CNN, с предложением пригласить президента Владимира Путина на саммит в 2020 году выступил изначально Эмманюэль Макрон, а Трамп в ходе телефонного разговора с ним согласился.