Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске

Ранее The Moscow Times сообщила, что врачей, работавших с пострадавшими от взрыва пациентами, ФСБ попросила дать подписку о неразглашении

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

«Я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они», — сказал Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

Представитель Кремля также прокомментировал предположение журналистов о том, что врачи могли давать какие-либо расписки о неразглашении информации. «Если с них брали расписки, это связано с какой-то профессиональной деятельностью, которая попадает под закон о гостайне, соответственно, они должны выполнять свои обязательства» — заявил Песков.

The Moscow Times со ссылкой на сотрудников Архангельской больницы писала, что трех пострадавших после ЧП доставили обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. Медики рассказали изданию, что ФСБ попросила персонал, работавший с пострадавшими от взрыва пациентами, дать подписку о неразглашении.