В офисе Зеленского сообщили о готовности Джонсона не пускать Россию в G7

В офисе Зеленского сообщили о готовности Джонсона не пускать Россию в G7

Членство России в международном клубе не может быть восстановлено, пока та «подрывает мировую безопасность» и «нарушает нормы международного права», считают президент Украины и премьер Британии

Владимир Зеленский (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном обсудили недавние заявления о возможности возвращения России в «группу восьми». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Стороны согласились, что вести речь о возвращении российской стороны в международное объединение невозможно в условиях «продолжающейся агрессии России в Украине, оккупации Крыма» и несоблюдения минских договоренностей. Собеседники также отметили, что членство Москвы в G7 не может быть восстановлено, пока та «систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».

Зеленский поблагодарил Джонсона за «твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины», а тот пообещал украинскому президенту, что продемонстрирует ее на саммите G7 в Биаррице 24–26 августа, говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит, британский премьер-министр также заявил о поддержке усилий Зеленского для окончания конфликта в Донбассе.

Ранее 22 августа источник в структурах ЕС заявил Reuters, что Евросоюз выступает против воссоздания G8 за счет возращения России в объединение до того, как Москва выполнит ряд условий. Речь, в частности, шла о выполнении российской стороной минских договоренностей, уточнял собеседник ТАСС в европейских дипломатических кругах.

Предложение пригласить Россию на встречу G7 прозвучало от президента США Дональда Трампа. Присутствие российской стороны в «группе восьми» было бы целесообразным, отмечал он. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этого заявила о готовности Москвы рассмотреть предложение вернуться в состав «Восьмерки» в 2020 году, если страны — члены объединения продемонстрируют интерес в «общении на равных».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что возвращение к старому формату G8 до разрешения кризиса на Украине было бы ошибкой. По его словам, приглашение России в международный клуб без каких-либо условий могут воспринять как признак слабости. При этом французский лидер не исключил, что российская сторона может вновь присоединиться к «Восьмерке» в будущем.

Похожую точку зрения выразила и канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после прогресса в выполнении минских договоренностей.

Формат «группы восьми» существовал с 1998 года. В 2014 году после присоединения Крыма к России он сократился до G7. Тогда лидеры клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. В G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония и Великобритания.



