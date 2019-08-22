Зеленский назвал условия для воссоздания G8 с участием России

Украинский президент заявил, что с тех пор как Россия перестала быть членом G8 ничего не изменилось. Чтобы вернуть этот статус, Москва должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных, считает Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Lahodynskyj /ZUMA /ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условием для возвращения России в G8 является передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий на Донбассе.

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — заявил Зеленский.

По его словам, с марта 2014 года, когда членство России в G8 было приостановлено, ситуация не изменилась — Крым так и не вернулся в состав Украины, а на Донбассе по-прежнему идут боевые действия.

Формат «большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «восьмерке» и переходу к формату G7, с тем же составом, за исключением России.