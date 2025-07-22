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Переговоры в Стамбуле ,  
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«Интерфакс» назвал датой переговоров по Украине в Стамбуле 23 июля

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Переговоры в Стамбуле
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Переговоры по Украине в Стамбуле состоятся в среду, 23 июля, сообщили «Интерфаксу» два источника — в Москве и Стамбуле, знакомых с их подготовкой. 

«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сказал «Интерфаксу» собеседник в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры пройдут 23 июля. ТАСС сообщал, что третий раунд запланирован на 24 июля. «РИА Новости» называло даты 24-25 июля.

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