«Интерфакс» назвал датой переговоров по Украине в Стамбуле 23 июля
Переговоры по Украине в Стамбуле состоятся в среду, 23 июля, сообщили «Интерфаксу» два источника — в Москве и Стамбуле, знакомых с их подготовкой.
«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сказал «Интерфаксу» собеседник в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры пройдут 23 июля. ТАСС сообщал, что третий раунд запланирован на 24 июля. «РИА Новости» называло даты 24-25 июля.
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