Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для нового раунда переговоров с Россией, об этом он рассказал в своем телеграм-канале после совещания с экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем своего офиса Андреем Ермаком.
Умеров, как и в прошлый раз, возглавит делегацию. С 2023 года он занимал пост министра обороны Украины, но на прошлой неделе Зеленский назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
В марте 2022 года делегации России и Украины встретились в Стамбуле после нескольких раундов в Белоруссии, однако вскоре после подготовки драфта совместного документа переговоры были заморожены на три года.
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