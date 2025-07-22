Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для нового раунда переговоров с Россией, об этом он рассказал в своем телеграм-канале после совещания с экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем своего офиса Андреем Ермаком.

Умеров, как и в прошлый раз, возглавит делегацию. С 2023 года он занимал пост министра обороны Украины, но на прошлой неделе Зеленский назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

В марте 2022 года делегации России и Украины встретились в Стамбуле после нескольких раундов в Белоруссии, однако вскоре после подготовки драфта совместного документа переговоры были заморожены на три года.

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