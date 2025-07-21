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Военная операция на Украине ,  
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Стала известна дата переговоров между Россией и Украиной

ТАСС: переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут 24 июля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Новый раунд между Россией и Украиной, по данным агентства, состоится 24 июля. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры пройдут 23 июля
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 24 июля. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го», — сказал собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в Москве называет даты 24–25 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры пройдут 23 июля. По его словам, Киев собирается обсудить в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи президентов.

Делегации могут встретиться или 23 июля, или 24-го, писала турецкая версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники. Переговорной площадкой остается Стамбул, сообщал источник РБК в переговорной группе.

Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа
Политика
Фото:Getty Images

21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за проведение третьего раунда переговоров. «Как только будет окончательное понимание по датам, мы проинформируем», — заверил он. По его словам, Москве и Киеву предстоит обмен мнениями о меморандумах, которые диаметрально противоположны друг другу.

Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с Москвы. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.

Песков также сообщил, что состав российской делегации не изменится, на предыдущих встречах 16 мая и 2 июня ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Главой украинской делегации оба раза был бывший министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. На прошлой неделе Зеленский поручил Умерову «активизировать переговорный трек».

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил «очень жесткими пошлинами» в размере «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине в течение 50 дней. В Кремле в ответ на ультиматум Трампа пообещали проанализировать «весьма серьезные» заявления республиканца, но отметили, что пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

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