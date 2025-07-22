Париж заявил, что начал готовить новые санкции против России вместе с США

Новый пакет мер призван остановить бои на Украине и добиться проведения «полноценных переговоров», сообщил глава МИД Франции. Кремль заявлял, что Россия выработала «определенный иммунитет» к санкциям

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Франция начала работу над новым пакетом санкций против России, которые вынудят президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине, заявил в эфире France Inter глава МИД Жан-Ноэль Барро.

Министр поручил начать подготовку к очередным ограничениям сразу после того, как Евросоюз принял 18-й пакет мер на прошлой неделе. По словам Барро, новые санкции будут «еще более жесткими», работа идет в координации с Соединенными Штатами, а ее цель — добиться прекращения боевых действий и проведения «полноценных переговоров».

Барро заявил, что санкции нужно принять «как можно скорее», чтобы «истощить военную экономику России» (цитата по France Info). Подробностей о новых ограничениях он не уточнил.

18-й пакет среди прочего включал снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $48 за баррель, запрет на импорт нефтепродуктов из сырой нефти из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, меры против против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Российского фонда прямых инвестиций.

В Кремле заявили, что Россия, хотя по-прежнему считает ограничения незаконными, адаптировалась к ним и у страны выработался «определенный иммунитет». МИД России в ответ на санкции расширил список представителей европейских институтов, стран — членов ЕС и государств, «встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя», которым запрещен въезд в страну.