МИД объявил об ответе России на новые пакеты санкций Евросоюза
Москва запрещает въезд ряду западных граждан, ответственных за оказание помощи Киеву, в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций, сообщили в МИДе.
Два очередных санкционных пакета были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля соответственно.
«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, запрет на въезд был введен в отношении представителей европейских силовых ведомств, граждан, оказывающих поддержку Украине, «ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море», отдельных активистов и политиков.
МИД не уточнил, кто именно включен в этот список.
18-й санкционный пакет ЕС предполагает в том числе:
- снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель;
- запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США;
- запрет транзакций в отношении «Северного потока» и «Северного потока-2», в том числе для предоставления товаров или услуг.
Комментируя очередные ограничения ЕС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными. При этом он отметил, что властям следует проанализировать новый пакет, чтобы минимизировать его последствия для российской экономики.
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