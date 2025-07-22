МИД объявил об ответе России на новые пакеты санкций Евросоюза

Въезд в Россию ограничат для граждан ЕС, поддерживающих Украину, политиков и еврропейских активистов. Это ответ на майский и июльский пакеты санкций ЕС

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва запрещает въезд ряду западных граждан, ответственных за оказание помощи Киеву, в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций, сообщили в МИДе.

Два очередных санкционных пакета были утверждены Советом ЕС 20 мая и 18 июля соответственно.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, запрет на въезд был введен в отношении представителей европейских силовых ведомств, граждан, оказывающих поддержку Украине, «ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море», отдельных активистов и политиков.

МИД не уточнил, кто именно включен в этот список.

18-й санкционный пакет ЕС предполагает в том числе:

снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель;

запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США;

запрет транзакций в отношении «Северного потока» и «Северного потока-2», в том числе для предоставления товаров или услуг.

Комментируя очередные ограничения ЕС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными. При этом он отметил, что властям следует проанализировать новый пакет, чтобы минимизировать его последствия для российской экономики.