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Военная операция на Украине ,  
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Бэннон рассказал, когда конфликт на Украине превратится в «войну Трампа»

Сюжет
Военная операция на Украине
Соратник Трампа Бэннон предостерегает США от более глубокой вовлеченности в конфликт и предупреждает, что Украина может стать «войной Трампа». В прошлом с подобной ситуацией столкнулся Байден в случае с Афганистаном
Стив Бэннон
Стив Бэннон (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Некоторые из самых ярых сторонников Дональда Трампа считают, что более глубокое вовлечение США в конфликт России и Украины приведет к неблагоприятному исходу для американского президента, сообщает Bloomberg.

В их числе — бывший советник президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон. «Если президент Трамп продаст им [Украине] наступательное оружие, способное наносить удары России, я не понимаю, как избежать того, чтобы это не превратилось в войну Трампа», заявил Бэннон. По его мнению, «СМИ, украинцы, русские и неоконсерваторы — все скажут, что это война Трампа».

Bloomberg отмечает, что хотя конфликт на Украине на первый взгляд имеет мало общего с войной в Афганистане, для Трампа параллели очевидны: превращение боев в «войну Трампа» сделает Украину для президента США тем же самым, чем был Афганистан для его предшественника, Джо Байдена. «Для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину», — пишет агентство.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Их целью была группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России), ответственная за эти нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020-м подписал Трамп. Вывод войск состоялся спустя год уже при Байдене и носил кризисный характер: после ухода американцев власть в Афганистане захватило движение «Талибан». Из-за этого руководство США и армейское командование подвергались критике, в том числе со стороны Трампа и его сторронников.

Точка зрения Бэннона прямо противоположна той, которую озвучили в Белом доме, комментируя решение Трампа передать Украине дополнительное вооружение, в том числе ракеты к комплексам Patriot, за счет стран Европы. «Президент Трамп хочет остановить убийства, поэтому он продает американское оружие членам НАТО и угрожает Путину жесткими пошлинами и санкциями, если тот не согласится на прекращение огня», — говорила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Власти США указывали при этом, что не намерены передавать Киеву ракеты большой дальности.

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Дональд Трамп

Союзники США уже несколько месяцев призывали Трампа занять более решительную позицию по отношению к вооруженному конфликту, возбновить ранее прерванные поставки помощи Киеву и ввести санкции против Москвы, напоминает Bloomberg.

При этом сам республиканец долгое время старался дистанцироваться от происходящего, неоднократно заявляя, что при нем бои никогда бы не начались, и намекая, что он не несет ответственности за исход конфликта. «Это не моя война — это война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь ее остановить», — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в начале июля.

В Кремле, комментируя ужесточение риторики Трампа по отношению к России, заявили, что считают его слова весьма серьезными и их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решение о поставках оружия и угрозу санкций России «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

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Стив Бэннон Дональд Трамп США Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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