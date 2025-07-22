Бэннон рассказал, когда конфликт на Украине превратится в «войну Трампа»

Соратник Трампа Бэннон предостерегает США от более глубокой вовлеченности в конфликт и предупреждает, что Украина может стать «войной Трампа». В прошлом с подобной ситуацией столкнулся Байден в случае с Афганистаном

Стив Бэннон (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Некоторые из самых ярых сторонников Дональда Трампа считают, что более глубокое вовлечение США в конфликт России и Украины приведет к неблагоприятному исходу для американского президента, сообщает Bloomberg.

В их числе — бывший советник президента по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон. «Если президент Трамп продаст им [Украине] наступательное оружие, способное наносить удары России, я не понимаю, как избежать того, чтобы это не превратилось в войну Трампа», заявил Бэннон. По его мнению, «СМИ, украинцы, русские и неоконсерваторы — все скажут, что это война Трампа».

Bloomberg отмечает, что хотя конфликт на Украине на первый взгляд имеет мало общего с войной в Афганистане, для Трампа параллели очевидны: превращение боев в «войну Трампа» сделает Украину для президента США тем же самым, чем был Афганистан для его предшественника, Джо Байдена. «Для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину», — пишет агентство.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Их целью была группировка «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России), ответственная за эти нападения. Первое соглашение о сворачивании миссии в 2020-м подписал Трамп. Вывод войск состоялся спустя год уже при Байдене и носил кризисный характер: после ухода американцев власть в Афганистане захватило движение «Талибан». Из-за этого руководство США и армейское командование подвергались критике, в том числе со стороны Трампа и его сторронников.

Точка зрения Бэннона прямо противоположна той, которую озвучили в Белом доме, комментируя решение Трампа передать Украине дополнительное вооружение, в том числе ракеты к комплексам Patriot, за счет стран Европы. «Президент Трамп хочет остановить убийства, поэтому он продает американское оружие членам НАТО и угрожает Путину жесткими пошлинами и санкциями, если тот не согласится на прекращение огня», — говорила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Власти США указывали при этом, что не намерены передавать Киеву ракеты большой дальности.

Союзники США уже несколько месяцев призывали Трампа занять более решительную позицию по отношению к вооруженному конфликту, возбновить ранее прерванные поставки помощи Киеву и ввести санкции против Москвы, напоминает Bloomberg.

При этом сам республиканец долгое время старался дистанцироваться от происходящего, неоднократно заявляя, что при нем бои никогда бы не начались, и намекая, что он не несет ответственности за исход конфликта. «Это не моя война — это война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь ее остановить», — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в начале июля.

В Кремле, комментируя ужесточение риторики Трампа по отношению к России, заявили, что считают его слова весьма серьезными и их нужно проанализировать. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Украина воспринимает решение о поставках оружия и угрозу санкций России «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».