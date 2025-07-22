 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп ищет способ «отхода» от Украины и будет готов «умыть руки», если угроза России о прекращении огня в течении 50 дней не сработает
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп заинтересован в выходе из украинского конфликта как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на его согласие поставить Киеву новое оружие. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его статью опубликовала The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп создает собственные пути отхода от конфликта на Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — напимал Болтон.

14 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Республиканец также заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил «очень жесткими пошлинами» в размере «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, автора законопроекта о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и др., предложенные Трампом тарифы коснутся покупателей российской нефти, в том числе Китая, Индии и Бразилии.

Болтон отметил, что сегодня американцы, которые ждут от Трампа поддержки Киева, надеются именно на эти обещания. Однако, по словам экс-советника по нацбезопасности, Трамп может «умыть руки», когда 50-дневный срок истечет и ничего не предпринять против России.

Болтон заявил, что Трамп бросит Украину ради Нобелевской премии мира
Политика
Дональд Трамп

Он добавил, что второй президентский срок Трампа может обернуться «полным провалом в оборонном бюджете». «Очевидным» решением Болтон считает отправку Patriot Киеву и увеличение финансирования производства ПВО

«Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не дает Киеву, а лишь производит Patriots и получает за них деньги от союзников по НАТО, которые поставляют их <...> Украине. Это глупо, как будто финансовые затраты каким-то образом перевешивают геостратегические выгоды этого решения для Америки. <...> Я был бы рад, если бы Трамп следовал рейгановской программе «мир через силу», — заявил Болтон.

«Мир через силу» (Peace Through Strength) — ключевой принцип внешней и оборонной политики президента США Рональда Рейгана в 1980-е годы. Суть подхода заключалась в том, что только обладая мощной экономикой и современной армией, страна может не допустить вооруженных конфликтов и обеспечить национальную безопасность. Для Рейгана это означало значительное наращивание военного бюджета, крупные программы перевооружения и разработку новых оборонных систем.

Болтон не впервые критикует подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. В частности, в мае он заявил, что республиканец может отказаться от переговоров по мирному урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на разрешении других конфликтов ради получения Нобелевской премии мира.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Джон Болтон США Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Берлин еще не согласовал с США детали сделки по поставкам Patriot Киеву
Политика
Писториус заявил о потребности Украины в пяти системах Patriot
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении трех ЗРК Patriot на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11
Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе Политика, 01:46
Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины Политика, 01:37
Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом Политика, 00:56
Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов Политика, 00:29
В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6% Политика, 00:26
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Юристы раскрыли, как избежать штрафа за опоздания на работу из-за ливня Общество, 00:11
Польша оценила, на сколько хватит нового крупнейшего месторождения нефти Экономика, 21 июл, 23:56
В США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга Политика, 21 июл, 23:38
X сообщила о требовании Франции дать доступ к данным обо всех публикациях Технологии и медиа, 21 июл, 23:32
Bloomberg узнал, что ЕС «готовится к худшему», заключая сделку с США Политика, 21 июл, 23:29
SCMP оценила потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией Экономика, 21 июл, 23:25
В аэропорту Саратова ограничили полеты Политика, 21 июл, 23:24