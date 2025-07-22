Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп ищет способ «отхода» от Украины и будет готов «умыть руки», если угроза России о прекращении огня в течении 50 дней не сработает

Дональд Трамп (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский президент Дональд Трамп заинтересован в выходе из украинского конфликта как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на его согласие поставить Киеву новое оружие. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его статью опубликовала The Wall Street Journal (WSJ).

«Трамп создает собственные пути отхода от конфликта на Украине. Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — напимал Болтон.

14 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят в Европу 17 систем ПВО Patriot, большая часть из которых позже окажется на Украине. Республиканец также заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил «очень жесткими пошлинами» в размере «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, автора законопроекта о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и др., предложенные Трампом тарифы коснутся покупателей российской нефти, в том числе Китая, Индии и Бразилии.

Болтон отметил, что сегодня американцы, которые ждут от Трампа поддержки Киева, надеются именно на эти обещания. Однако, по словам экс-советника по нацбезопасности, Трамп может «умыть руки», когда 50-дневный срок истечет и ничего не предпринять против России.

Он добавил, что второй президентский срок Трампа может обернуться «полным провалом в оборонном бюджете». «Очевидным» решением Болтон считает отправку Patriot Киеву и увеличение финансирования производства ПВО

«Он подчеркнул, что Вашингтон ничего не дает Киеву, а лишь производит Patriots и получает за них деньги от союзников по НАТО, которые поставляют их <...> Украине. Это глупо, как будто финансовые затраты каким-то образом перевешивают геостратегические выгоды этого решения для Америки. <...> Я был бы рад, если бы Трамп следовал рейгановской программе «мир через силу», — заявил Болтон.

«Мир через силу» (Peace Through Strength) — ключевой принцип внешней и оборонной политики президента США Рональда Рейгана в 1980-е годы. Суть подхода заключалась в том, что только обладая мощной экономикой и современной армией, страна может не допустить вооруженных конфликтов и обеспечить национальную безопасность. Для Рейгана это означало значительное наращивание военного бюджета, крупные программы перевооружения и разработку новых оборонных систем.

Болтон не впервые критикует подход Трампа к урегулированию украинского конфликта. В частности, в мае он заявил, что республиканец может отказаться от переговоров по мирному урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на разрешении других конфликтов ради получения Нобелевской премии мира.

Российские власти требуют от западных стран прекратить военную поддержку Украины и подчеркивают, что эти действия не изменят ход военной операции.