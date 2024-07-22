Белый дом сообщил о встречах Байдена после призывов «показать» президента

Байден несколько дней назад заболел коронавирусом, о решении выйти из президентской гонки он объявил с помощью сообщения в X, в Республиканской партии потребовали доказать, что президент жив

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден провел сегодня брифинги в онлайн-режиме со своими советниками Лиз Шервуд-Рэндалл и Джейком Салливана по вопросам внутренней национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Белого дома.

18 июля в американской администрации сообщили, что Байден заразился коронавирусом, ушел на самоизоляцию в своем доме в штате Делавэр и продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме.

21 июля Байден на своей странице в соцсети X объявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах. Объявление последовало после нескольких недель давления на него со стороны представителей Демократической партии, которые хотел прекращения предвыборной кампании действующего американского лидера на фоне провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

22 июля врач президента Кевин О’Коннор заявил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме. В последние дни, включая 21 июля, когда было объявлено о выходе из президентской гонки, Байден не появлялся на публике. В еще одном сообщении, опубликованном 22 июля, он сказал, что продолжит работу на посту президента. Уйти в отставку от него требовали в Республиканской партии.

Член палаты представителей от Колорадо, республиканка Лорен Борберт сегодня дважды на своей странице в X потребовала предоставить доказательства, что Байден жив. По ее мнению, действующий президент для этого в том числе должен показаться перед камерами.

По данным NBC News, после возвращения в Вашингтон Байден планирует выступить с обращением к американцам, в котором более детально расскажет о причинах своего решения выйти из президентской гонки. Также на этой неделе у главы государства запланирована встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Источники телеканала сообщили, что Нетаньяху также обсудил возможность встречи с Дональдом Трампом.