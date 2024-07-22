 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Белый дом сообщил о встречах Байдена после призывов «показать» президента

Конгрессвумен Боберт потребовала доказать, что Байден жив
Сюжет
Выборы президента США
Байден несколько дней назад заболел коронавирусом, о решении выйти из президентской гонки он объявил с помощью сообщения в X, в Республиканской партии потребовали доказать, что президент жив
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден провел сегодня брифинги в онлайн-режиме со своими советниками Лиз Шервуд-Рэндалл и Джейком Салливана по вопросам внутренней национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Белого дома.

18 июля в американской администрации сообщили, что Байден заразился коронавирусом, ушел на самоизоляцию в своем доме в штате Делавэр и продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме.

21 июля Байден на своей странице в соцсети X объявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах. Объявление последовало после нескольких недель давления на него со стороны представителей Демократической партии, которые хотел прекращения предвыборной кампании действующего американского лидера на фоне провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

Байден отказался уходить в отставку
Политика
Джо Байден

22 июля врач президента Кевин О’Коннор заявил, что симптомы COVID-19 у Байдена почти исчезли, его пульс и температура остаются в норме. В последние дни, включая 21 июля, когда было объявлено о выходе из президентской гонки, Байден не появлялся на публике. В еще одном сообщении, опубликованном 22 июля, он сказал, что продолжит работу на посту президента. Уйти в отставку от него требовали в Республиканской партии. 

Член палаты представителей от Колорадо, республиканка Лорен Борберт сегодня дважды на своей странице в X потребовала предоставить доказательства, что Байден жив. По ее мнению, действующий президент для этого в том числе должен показаться перед камерами.

Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея
Фотогалерея 

По данным NBC News, после возвращения в Вашингтон Байден планирует выступить с обращением к американцам, в котором более детально расскажет о причинах своего решения выйти из президентской гонки. Также на этой неделе у главы государства запланирована встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Источники телеканала сообщили, что Нетаньяху также обсудил возможность встречи с Дональдом Трампом.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джо Байден выборы президента США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Кремль оценил, чем запомнилась Харрис по отношению к России
Политика
Зеленский оценил снятие кандидатуры Байдена с выборов
Политика
WSJ рассказала о звонках Харрис возможным кандидатам в вице-президенты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
«Спартак» начал с провала, «Зенит» — с разгрома. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета Бизнес, 00:00
Боррель назвал дату первого перевода ЕК доходов от активов России Политика, 22 июл, 23:59
Путин переназначил заместителей Патрушева в Совбез к Шойгу Политика, 22 июл, 23:52
ЕС начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией Политика, 22 июл, 23:45
В Британии показали концепт истребителя шестого поколения Технологии и медиа, 22 июл, 23:35
МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме Общество, 22 июл, 23:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом сообщил о встречах Байдена после призывов «показать» президента Политика, 22 июл, 23:04
Путин назначил замминистра МЧС экс-главу Росздравнадзора Москвы Политика, 22 июл, 23:00
Приведет ли рост ударов Израиля и хуситов друг по другу к новой войне Политика, 22 июл, 22:48
Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе Политика, 22 июл, 22:39
В ВСУ сообщили о повреждении складов после взрывов в Одессе Политика, 22 июл, 22:35
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России Общество, 22 июл, 22:32
Глюкоза объяснила свое состояние на концерте после жалоб зрителей Общество, 22 июл, 22:22