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Дело Навального ,  
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Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального

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Дело Навального
Суд рассматривал кассационную жалобу по делу о создании Навальным экстремистского сообщества, решение вынесли 2 июля. Приговор оставили в силе и второму фигуранту дела — Даниэлю Холодному
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Заседание состоялось 2 июля, уточнили в пресс-службе. Суд рассматривал кассационную жалобу на приговор.

Также была отклонена жалоба на приговор бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный Live» Даниэлю Холодному, который проходил по этому делу вторым фигурантом. Холодный приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Навального приговорили к 19 годам по делу о создании экстремистского сообщества в начале августа 2023 года на выездном заседании Мосгорсуда в ИК-6 во Владимирской области, где он отбывал наказание по делу «Ив Роше». Навальному также на десять лет запретили публиковать сообщения в Сети и выписали штраф 500 тыс. руб.

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Оглашение приговора прошло в закрытом режиме, обвинение просило 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Навального обвиняли по семи эпизодам, в том числе в создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения, финансировании экстремистской деятельности и в публичных призывах к таковой. Навальный дело против себя называл политическим.

Дело связано с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, нежелательной и экстремистской организацией и запрещен). Следствие заявило, что ФБК был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности» страны.

В конце сентября 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию по этому делу.

В феврале 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Навального в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным ведомства, Навальный потерял сознание во время прогулки, а реанимационные действия оказались безуспешными. Навального похоронили 1 марта в Москве.

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Виктория Хабарова
Алексей Навальный уголовное дело Верховный суд экстремизм приговор
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