Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест

Юлия Навальная (Фото: Peter Kneffel / DPA / ТАСС)

Защита вдовы оппозиционера Алексея Навального Юлии обжаловала в Басманном суде постановление о ее заочном аресте по делу об участии в экстремистском сообществе.

В карточке дела на сайте Московских судов в карточке дела Навальной появилась строка «Обжаловано». Основанием стала апелляционная жалоба адвокатов вдовы оппозиционера.

Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. Тогда ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.

На Мюнхенской конференции в день смерти оппозиционера Навальная обвинила в смерти супруга президента России Владимира Путина и «его окружение». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности к смерти Навального Владимира Путина «абсолютно голословные и хамские».

В начале июля 2024 года Навальной предъявили обвинение в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен). Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса, Навальную заочно арестовали и объявили в розыск. 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

В июле Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation. На этом посту она сменила бывшего чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова (объявлен Минюстом иноагентом).