Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест
Защита вдовы оппозиционера Алексея Навального Юлии обжаловала в Басманном суде постановление о ее заочном аресте по делу об участии в экстремистском сообществе.
В карточке дела на сайте Московских судов в карточке дела Навальной появилась строка «Обжаловано». Основанием стала апелляционная жалоба адвокатов вдовы оппозиционера.
Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. Тогда ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.
На Мюнхенской конференции в день смерти оппозиционера Навальная обвинила в смерти супруга президента России Владимира Путина и «его окружение». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности к смерти Навального Владимира Путина «абсолютно голословные и хамские».
В начале июля 2024 года Навальной предъявили обвинение в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией и запрещен). Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса, Навальную заочно арестовали и объявили в розыск. 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В июле Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation. На этом посту она сменила бывшего чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова (объявлен Минюстом иноагентом).
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