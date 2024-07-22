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Выборы президента США ,  
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FT узнала о создании в Германии кризисной группы на случай победы Трампа

FT: в МИД Германии создали кризисную группу на случай переизбрания Трампа
Сюжет
Выборы президента США
Группа будет обсуждать, что значит возможная победа Трампа для Германии и как на нее реагировать. По данным FT, Берлин беспокоят риски пошлин на немецкий экспорт и отказа Вашингтона от части гарантий безопасности в рамках НАТО
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Дипломаты немецкого МИДа создали неформальную «кризисную группу» для проработки сценария с возвращением к власти в Соединенных Штатах экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей объединения.

Группу сформировали сотрудники политического департамента ведомства, который курирует отношения с Северной Америкой, отдела политического планирования МИДа и офиса координатора правительства по трансатлантическому сотрудничеству. В нее также вошли сотрудники посольства Германии в Вашингтоне.

Члены группы намерены обсудить, что будет значить для Германии возможная победа Трампа на президентских выборах в США и как Берлину следует на это отреагировать, уточняет FT.

Сейчас основные дискуссии в рамках группы сосредоточены на решении американского президента Джо Байдена отказаться от переизбрания, пишет газета. Координатор правительства по трансатлантическому сотрудничеству Михаэль Линк, также вошедший в группу, в беседе с изданием назвал этот шаг переломным моментом.

Трамп заявил о готовности к дебатам с кем угодно из демократов
Политика
Дональд Трамп

Перспектива победы Трампа вызывает «глубокую тревогу» в Берлине, пишет FT. По данным газеты, немецкие власти опасаются усиления протекционизма в американской экономике еще больше, чем в годы первого срока Трампа. В частности, Берлин опасается введения 10-процентной пошлины на все ввозимые в США товары.

Также Германия опасается возможного решения США снять с себя часть союзнических обязательств в рамках НАТО при Трампе, сказал FT высокопоставленный немецкий чиновник.

Накануне действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Та подтвердила намерение добиться номинации от Демократической партии. Ее съезд пройдет в конце августа в Чикаго, там будет утвержден кандидат.

Республиканская партия уже выбрала Трампа своим кандидатом в президенты на съезде. Незадолго до этого на него было совершено покушение, когда экс-президент выступал на митинге в Пенсильвании.

Как сообщали CNN и Politico, главные советники Байдена предсказали ему неблагоприятные результаты даже в заведомо демократических штатах: по результатам опросов, он проигрывал Трампу. Экс-президент заявил, что готов к дебатам с кем угодно из демократов, в том числе с Харрис.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп США Германия переизбрание
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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