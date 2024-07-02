Bloomberg узнал, когда демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Демократы официально выдвинут кандидатуру Байдена перед августовским съездом, это произойдет 21 июля, пишет Bloomberg. Они хотят «пресечь внутрипартийные разговоры» о замене действующего президента после дебатов

Джо Байден (Фото: Allison Joyce / Getty Images)

Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официально выдвинуть кандидатуру президента Джо Байдена на ноябрьских выборах в середине июля, чтобы «пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачных дебатов» с Дональдом Трампом на прошлой неделе, сообщает Bloomberg.

По данным источников, выдвижение произойдет 21 июля, на онлайн-встрече комитета партии. На ней демократы должны будут подготовиться к основному съезду в Чикаго, который начнется 19 августа.

Bloomberg отмечает, что члены партии и ранее планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы он смог попасть в бюллетени в Огайо — в этом штате регистрация кандидатов возможна до 7 августа. Помимо того раннее выдвижение призвано сплотить демократов вокруг действующего президента, несмотря на призывы отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу другого кандидата. Сам он отказался сниматься с выборов, а семья Байдена обвинила в плохом выступлении на дебатах главных советников его кампании.

Еще до дебатов, пишет агентство, опросы показывали, что избиратели выражают опасения по поводу возраста Байдена (ему сейчас 81 год) и способности исполнять обязанности на втором сроке.

На встрече со сторонниками в Северной Каролине на следующий день после дебатов Байден признал, что его возраст дает о себе знать, хотя и попытался обернуть это себе на пользу: «Я хожу не так легко, как раньше, я говорю не так гладко, как раньше, я не веду дебаты так хорошо, как раньше. Я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что справлюсь с этой работой».

Съезд Республиканской партии запланирован на середину июля. До этого, 11 числа, Дональду Трампу должны вынести приговор по делу о фальсификации финансовой документации, связанной с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, по которому политика признали виновным.