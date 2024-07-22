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Политика ,  
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Трамп заявил о готовности к дебатам с кем угодно из демократов

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с любым кандидатом от демократов, в том числе с вице-президентом Камалой Харрис. Его слова приводит телеканал CBS News.

«Когда Джо [Байден], что неудивительно, вышел из гонки, я думаю, что дебаты, с кем бы ни выбрали радикальные левые демократы, должны проходить на Fox News, а не на очень предвзятом ABC», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дебаты между Байденом и Трампом планировалось провести 10 сентября на телеканале ABC. На CBS News могли пройти дебаты между Харрис и Джеймсом Дэвидом Вэнсом, которого Трамп назначил своим вице-президентом. С таким предолжением она сама звонила Вэнсу.

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.

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