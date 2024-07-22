Стало известно, кто убедил Байдена покинуть президентскую гонку

Советники показали Байдену мрачные результаты опросов: он проигрывал Трампу даже в заведомо демократических штатах. На внезапном отказе от участия настояла жена — для впечатления, что президент действует на своих условиях

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Джо Байден решил снять свою кандидатуру с ноябрьских выборов после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти, пишут Politico и CNN со ссылкой на источники.

Они представили Байдену «убийственную информацию», описывает Politico произошедшее на встрече. Кроме изложения новых тревог конгрессменов и обновленной статистики по сбору пожертвований, советники заявили, что не видят шансов переизбраться.

Похоже, Байден сам засомневался в своих перспективах из-за результатов опросов, отмечает издание: его штаб в середине июля впервые за два месяца провел опросы общественного мнения в некоторых ключевых штатах, и результаты были мрачными. Они показали, что Байден не только уступает во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не планировали тратить больших средств на рекламу, чтобы достичь победы.

Внезапное объявление об уходе позволил создать видимость принятия решения на условиях Байдена — это помогло спасти имидж президента, что имело огромное значение для его супруги Джилл, рассказали источники Politico.

Непубличную активность развила бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая втайне призывала членов партии к коллективным действиям, чтобы подтолкнуть Байдена к завершению своей кампании. Старшие помощники Байдена ожидали, что она выступит публично или даже опубликует результаты опросов, показывающие тяжелое положение президента.

«Нэнси ясно дала понять [Белому дому], что они могут добиться [отказа Байдена от гонки] легким или трудным путем. Она дала им три недели легкого пути. Вот-вот бы настал трудный путь», — рассказал источник издания среди демократов.

Непростым путем стало бы публичное давление видных конгрессменов. По словам одного их членов конгресса, не менее шести законодателей, включая высокопоставленных, собирались в начале недели выступить с публичным требованием к Байдену.

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