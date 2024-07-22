Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»

Заявка на избрание Камалы Харрис президентом США официально подана в Федеральную избирательную комиссию. Байден отказался от участия в гонке 21 июля после нескольких недель давления со стороны однопартийцев

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Предвыборный комитет президента США Джо Байдена под названием «Байден в президенты» подал документы в Федеральную избирательную комиссию, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом. Документ опубликован на сайте комиссии.

Теперь комитет называется «Харрис в президенты».

«Настоящим письмом мы информируем вас о том, что вице-президент Харрис больше не является кандидатом на пост вице-президента на выборах 2024 года. Вице-президент Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — сказано в письме.

Будут переименованы и комитеты по сбору пожертвований: в новом документе они теперь называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

Байден объявил о решении сойти с президентской гонки в воскресенье, 21 июля, спустя несколько недель после провальных дебатов — его выступления вызвало бурные дискуссии о когнитивных способностях политика. Сам президент США объяснил свое состояние переутомлением и долгое время отказывался сходить с дистанции, но в результате пришел к выводу, как он объяснил он сам, что там будет лучше — для партии и государства.

Президент поддержал кандидатуру Харрис, она подтвердила, что планирует добиться номинации от партии и победить на выборах. Байден продолжит быть президентом США до истечения срока полномочий в январе 2025 года — несмотря на призывы республиканцев, которые задались вопросом: может ли тот возглавлять страну еще полгода, если признал неготовность идти на второй срок.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп назвал Харрис более легким соперником: «Она во многих отношениях может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет». Месяц назад бывшая соперница Трампа по праймериз Никки Хейли предупредила его, что замена Байдена не облегчит его кампанию, поскольку демократы выберут кого-то моложе и энергичнее. Харрис — 59 лет.