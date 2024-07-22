 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты»

В Федеральную избирательную комиссию подали уведомление о выдвижении Харрис
Сюжет
Выборы президента США
Заявка на избрание Камалы Харрис президентом США официально подана в Федеральную избирательную комиссию. Байден отказался от участия в гонке 21 июля после нескольких недель давления со стороны однопартийцев
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Предвыборный комитет президента США Джо Байдена под названием «Байден в президенты» подал документы в Федеральную избирательную комиссию, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом. Документ опубликован на сайте комиссии.

Теперь комитет называется «Харрис в президенты».

«Настоящим письмом мы информируем вас о том, что вице-президент Харрис больше не является кандидатом на пост вице-президента на выборах 2024 года. Вице-президент Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — сказано в письме.

Будут переименованы и комитеты по сбору пожертвований: в новом документе они теперь называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

«Нация испытала облегчение». Что СМИ США пишут о снятии Байдена с выборов
Политика

Байден объявил о решении сойти с президентской гонки в воскресенье, 21 июля, спустя несколько недель после провальных дебатов — его выступления вызвало бурные дискуссии о когнитивных способностях политика. Сам президент США объяснил свое состояние переутомлением и долгое время отказывался сходить с дистанции, но в результате пришел к выводу, как он объяснил он сам, что там будет лучше — для партии и государства.

Президент поддержал кандидатуру Харрис, она подтвердила, что планирует добиться номинации от партии и победить на выборах. Байден продолжит быть президентом США до истечения срока полномочий в январе 2025 года — несмотря на призывы республиканцев, которые задались вопросом: может ли тот возглавлять страну еще полгода, если признал неготовность идти на второй срок.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп назвал Харрис более легким соперником: «Она во многих отношениях может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет». Месяц назад бывшая соперница Трампа по праймериз Никки Хейли предупредила его, что замена Байдена не облегчит его кампанию, поскольку демократы выберут кого-то моложе и энергичнее. Харрис — 59 лет.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Камала Харрис Джо Байден США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Материалы по теме
AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена
Политика
В Демпартии США призвали к открытому выбору кандидата вместо Байдена
Политика
Бывший врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
На Украину доставили еще одну систему Patriot из Германии Политика, 01:14
Отказ Байдена от выборов стал первым за полвека случаем в истории США Политика, 01:05
Штаб Байдена подал документы и сменил название на «Харрис в президенты» Политика, 00:43
В Демпартии США призвали к открытому выбору кандидата вместо Байдена Политика, 00:28
Белый дом исключил досрочный уход Байдена в отставку Политика, 00:23
Что известно о претендующей на пост президента США Камале Харрис 00:22
«Провал тренера». «Спартак» проиграл в первом матче сезона РПЛ Спорт, 00:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Черышев назвал причину поражения «Спартака» в первом матче сезона Спорт, 00:18
Вэнс после выхода Байдена из гонки заявил о готовности «спасти Америку» Политика, 00:15
«Нация испытала облегчение». Что СМИ США пишут о снятии Байдена с выборов Политика, 00:13
Крупный бизнес пожаловался на законопроект об оборотных штрафах за утечки Технологии и медиа, 00:00
Эксперты предсказали первое за семь месяцев повышение ключевой ставки Финансы, 00:00
Пелоси назвала отказавшего от участия в выборах Байдена патриотом США Политика, 21 июл, 23:52
Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена Политика, 21 июл, 23:43