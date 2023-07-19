США пообещали поддержку Киеву по зерну после предупреждения Минобороны

Все суда, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, заявили в Минобороны России. В Белом доме заверили, что продолжат содействовать усилиям Киева по поставкам зерна

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о возможных мерах Вашингтона после заявления Минобороны России, заявила, что США продолжат содействовать усилиям Украины по поставкам зерна, «чем могут».

«Мы продолжим оказывать поддержку усилиям Украины по поставкам украинского зерна на рынки», — сказала она. «Мне нечего сообщить о том, что касается морской части», — добавила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома также напомнила о выделении Киеву $250 млн на помощь сельскому хозяйству.

19 июля Минобороны России предупредило, что в связи с прекращением действия зернового соглашения с 0:00 мск 20 июля все суда, идущие по акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения», а страны, под флагами которых идут суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Кроме того, ведомство объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря «временно опасными для судоходства». Накануне в Кремле утверждали, что Киев использовал зерновые коридоры в военных целях.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года Россией и Украиной отдельно при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состояло из двух частей: первая касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — отмены ограничений на российский экспорт сельхозпродукции и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что последняя часть так и не была выполнена. Действие соглашения несколько раз продлевалось, последний срок истек 17 июля.

17 июля в российском МИДе заявили, что без участия Москвы действие зернового соглашения прекращается с 18 июля, о чем Россия проинформировала турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН. «Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства указал, что Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении этой сделки, однако «никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался». Он назвал невыполнение обязательств перед Москвой «наглостью и бесцеремонностью». Зерновое соглашение «в прежнем виде утратило смысл», констатировал Путин.