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Кремль заявил об опасности для судов в Черном море из-за угрозы Киева

Песков: заявления Киева о судоходстве в Черном море несут угрозу
Сюжет
Военная операция на Украине
«Киевский режим» абсолютно непредсказуем и «не гнушается ничем», поэтому заявления Минобороны Украины, что суда, идущие в российские порты Черного моря, станут целями Киева, несут опасность, заявил Песков
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявления Минобороны Украины, что Киев будет рассматривать все следующие по Черному морю в российские порты суда как перевозящие военные грузы, непосредственно несут опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Не гнушается ничем», — отметил он.

Ранее украинское Министерство обороны предупредило, что с 0:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Минобороны Украины также запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.

В июле Россия не стала продлевать зерновую сделку после года ее действия. Договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие», заявили в Кремле 17 июля. Москва пообещала вернуться к соглашению, когда выполнят российскую часть сделки — снимут препятствия для экспорта российской агропродукции и удобрений.

После этого Минобороны России объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены «временно опасными для судоходства».

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 июля заявил, что после завершения зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты в Черном море. «Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — пояснил он.

МИД Украины объявил, что Киев готов пойти «на любые риски» и считает, что Россия не нужна в зерновой сделке. Посол Украины в Турции Василий Боднар предположил, что суда могут пойти через территориальные воды Румынии и Болгарии.

21 июля корабли и авиация Черноморского флота России провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства.

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Дмитрий Песков Кремль Черное море Минобороны Украина судоходство
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