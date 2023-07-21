Кремль заявил об опасности для судов в Черном море из-за угрозы Киева

«Киевский режим» абсолютно непредсказуем и «не гнушается ничем», поэтому заявления Минобороны Украины, что суда, идущие в российские порты Черного моря, станут целями Киева, несут опасность, заявил Песков

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявления Минобороны Украины, что Киев будет рассматривать все следующие по Черному морю в российские порты суда как перевозящие военные грузы, непосредственно несут опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим. Не гнушается ничем», — отметил он.

Ранее украинское Министерство обороны предупредило, что с 0:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Минобороны Украины также запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля.

В июле Россия не стала продлевать зерновую сделку после года ее действия. Договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие», заявили в Кремле 17 июля. Москва пообещала вернуться к соглашению, когда выполнят российскую часть сделки — снимут препятствия для экспорта российской агропродукции и удобрений.

После этого Минобороны России объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены «временно опасными для судоходства».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 июля заявил, что после завершения зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты в Черном море. «Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — пояснил он.

МИД Украины объявил, что Киев готов пойти «на любые риски» и считает, что Россия не нужна в зерновой сделке. Посол Украины в Турции Василий Боднар предположил, что суда могут пойти через территориальные воды Румынии и Болгарии.

21 июля корабли и авиация Черноморского флота России провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства.