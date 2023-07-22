Кадыров осудил акцию мусульман в Москве

Глава Чечни отказался поддерживать стихийные акции, «даже если они совершаются с благой целью». Накануне в центре столицы прошла несанкционированная акция мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров после несанкционированной акции мусульман в Москве заявил, что не поддерживает стихийные акции, «даже если они совершаются с благой целью».

«Помимо нарушения свода законов, несанкционированные митинги могут привести к негативным последствиям. Всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки. Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он призвал выражать мнение «культурно, организованно, так, чтобы обратили внимание не службы правопорядка, а заинтересованные органы», несанкционированные акции лишь усугубляют проблему и не дают найти решение «путем здорового диалога».

Похожим образом высказался депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, отметив, что подобные несогласованные акции «особенно опасны сейчас, когда страна находится в условиях борьбы с врагом на западе». «Как мы знаем, вопросы, связанные с ситуацией в Котельниках и Дзержинском, по поручению дорогого брата, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, находятся у нас на контроле», — сообщил он в телеграм-канале. По его словам, он постоянно контактирует с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также с правоохранительными органами.

Депутат призвал единоверцев «к терпению и разуму». «Мы должны решать все возникающие проблемы и недопонимания с помощью законных методов. Тем более что руководство страны всегда идет нам на встречу и помогает по всем вопросам», — заключил Делимханов.

«Действительно, сегодня в Москве планировались акции протеста, вызванные прошедшими на днях рейдами ОМОНа в молельных помещениях. В течение этих дней мы вели активную работу по выяснению причин рейдов, а также разъясняли прихожанам о важности не поддаваться провокациям со стороны, направленным распространению в обществе хаоса. Да, порой могут возникать недопонимания, но их можно и нужно решать за столом переговоров, а не на улице», — сказал РБК муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Представитель охраны столичной мечети сказал РБК,

что Джума намаз проходит каждую пятницу с 11 до 14. Приходит около 7000 человек, все согласовано с администрацией Замоскворечья. Вместе с ГИБДД, ОМОНом и Росгвардией оцепляют улицу, а после убирают ограждения. Сегодня ждали провокаций, но все прошло мирно, никого не задерживали

В мае жители подмосковных Котельников в обращении к президенту Владимиру Путину пожаловались на мечеть, которая открылась в жилом доме. Молитвенный дом закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, писал портал msk1.ru. 17 мая следователи провели рейд, в ходе которого на иностранных граждан было составлено 34 протокола об административных правонарушениях, в том числе о нарушении миграционного законодательства и правил дорожного движения. В июне мечеть в многоэтажке снова открылась.

В июле администратор мечети в Котельниках рассказывал msk1.ru, что во время пятничной молитвы «пришли сотрудники силовых ведомств, чтобы проверить документы, а потом взяли и распылили газ».

Духовное управление мусульман Московской области осудило действия сотрудников ОМОНа. Кадыров тогда раскритиковал действия силовиков.

Мэр Котельников Сергей Жигалкин, в свою очередь, заявил, что «культурный центр предназначен для того, чтобы проводить культурализацию и социализацию». «Чтобы участвовать в обрядах, существует храм. Мы против того, чтобы в культурных центрах проводили массовые мероприятия», — сказал он.

20 июля СК сообщил, что провел вместе с МВД обыски и рейды в рамках дела об организации незаконного пребывания мигрантов в Котельниках. Обыски прошли по 26 адресам, в том числе в «резиновых квартирах» и на предприятиях. Были проверены более 150 мигрантов, из них пятеро находятся в России незаконно, заявили в ведомстве. Руководство предприятий нанимало мигрантов «без приобретения необходимого для этого патента» и селило их в нежилых помещениях. Одному из предпринимателей было предъявлено обвинение.

Накануне было возбуждено еще одно дело — о халатности — из-за незаконных торговых точек на автовокзале Котельников. По данным Следственного комитета, администрация города «в период с 2017 года по настоящее время своевременно не приняла должных мер к сносу и демонтажу несанкционированных торговых точек, где происходило скопление мигрантов».