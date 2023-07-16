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Меликов вслед за Кадыровым раскритиковал рейд в мечети Подмосковья

Глава Дагестана Меликов раскритиковал действия силовиков в молельном доме в Котельниках
Глава Дагестана Сергей Меликов вслед за Кадыровым раскритиковал действия силовиков, которые провели рейд в молельном доме в подмосковных Котельниках. Он отметил, что подобные действия «могут бросить тень» на всю структуру
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал действия сотрудников правоохранительных органов в мечети в подмосковных Котельниках. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. <...> Знаю на своем опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя! Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети и почему в своих высказываниях они были так несдержанны?» — заявил Меликов и отметил, что подобные действия «могут бросить тень» на структуру, в которой служат эти сотрудники.

Глава Дагестана добавил, что ему сложно судить, не зная предыстории рейда, «но что бы там ни было, главное — оставаться человеком». Он выразил надежду, что в ситуации разберутся, «а действиям конкретных силовиков дадут оценку».

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором люди в форме ОМОНа ходят по помещению мечети. На претензии собравшихся один из них сказал, что «сотрудник полиции выполняет свои полномочия». Затем представители мусульманской общины в Подмосковье записали видеообращение президенту Владимиру Путину, в котором попросили разобраться в случившемся. По их словам, сотрудники правоохранительных органов, «не снимая уличной обуви, врывались в помещение, где молятся люди, <...> с криками и нецензурными выражениями применяли физическую силу». На требование мусульман объяснить свои действия они «распылили огнетушитель в сторону прихожан».

В МВД заявили «Коммерсанту» о непричастности к произошедшему.

Организация «Русская община» в своем телеграм-канале писала, что силовики пришли в молельный дом в Котельниках по ее просьбе. «Только что полиция по просьбе «Русской общины» посетила две незаконных мечети, устроенных прямо в жилых домах. Приняли более 70 человек. Ждем депортаций», — говорится в публикации.

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На произошедшее отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Подобное хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся», — заявил он в своем телеграм-канале. Кадыров поручил заняться вопросом рейда депутату Госдумы Адаму Делимханову.

По словам главы Чечни, Делимханов уже обсудил инцидент с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и начальником управления России по внутренней политике Андреем Яриным.

Мэр Котельников Сергей Жигалкин говорил, что молельный дом расположен в культурном центре, который не предназначен для молитв и других подобных религиозных мероприятий. «Культурный центр предназначен для того, чтобы проводить культурализацию и социализацию. Чтобы участвовать в обрядах, существует храм. Мы против того, чтобы в культурных центрах проводили массовые мероприятия», — сказал Жигалкин.

В ответ глава Духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов заявил, что в рамках адаптации трудовых мигрантов «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения», чтобы организовывать в них мусульманские центры.

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Мир Ландау
Сергей Меликов Дагестан мечеть Котельники рейды
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