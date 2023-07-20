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СК отчитался о рейдах в Котельниках после критики Кадырова

СК отчитался о рейдах по борьбе с незаконной миграцией в Котельниках
СК отчитался о рейдах против нелегальных мигрантов в Подмосковье. Действия силовиков в отношении приезжих в Котельниках ранее критиковал глава Чечни. В свою очередь, глава СК Бастрыкин выступал с критикой массовой миграции

СК отчитался о рейдах в Котельниках после критики Кадырова
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В рамках уголовного дела по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) подмосковное управление Следственного комитета совместно с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции и центром противодействия экстремизму управления МВД по Московской области провели рейды и обыски в Котельниках по 26 адресам, сообщает СК.

По версии следствия, руководство предприятий, расположенных в городском округе, организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставляя им работу без необходимого патента и проживание в нежилых помещениях организаций. Одному из предпринимателей уже предъявлено обвинение.

«К настоящему времени по 26 адресам проведены обыски, в том числе в так называемых резиновых квартирах и на предприятиях. Проверены более 150 мигрантов, из них пять пребывают на территории РФ незаконно. Проведение следственных действий по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в расположенном в многоэтажке в Котельниках молельном доме, на котором видно, как в помещении распылили некий газ. Позже представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в конфликте, обвинив силовиков в прерывании намаза, использовании физической силы и распылении огнетушителя в сторону молящихся в ходе рейда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия силовиков, назвав их «провокацией в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира». «Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед. Адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — сказал он, добавив, что поручил разобраться с вопросом депутату Госдумы Адаму Делимханову.

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Как пояснял член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, конфликт заключается в том, что религиозная организация не должна находиться в жилом доме. «Коммерсантъ» отмечал, что Кабанов до этого сообщил о подготовке СПЧ предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. Котельники он назвал в качестве примера одного из таких полиэтнических анклавов.

Глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов, в свою очередь, заявил, что в рамках адаптации трудовых мигрантов «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения, организуя в них многофункциональные мусульманские центры».

В МВД заявляли «Коммерсанту» о непричастности к произошедшему.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин неоднократно выступал с критикой массового притока мигрантов в Россию. 10 апреля он в интервью «Интерфаксу» заявил о росте числа тяжких преступлений, совершаемых мигрантами, и распространении среди них экстремистских настроений. Говоря о массовых драках, Бастрыкин сказал, что в большинстве случаев в них участвуют «приезжие из центральноазиатских стран СНГ». Также он предложил ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Следственный комитет нелегальные мигранты Котельники Рамзан Кадыров
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