Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 19:50
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели Политика, 19:31
Канцелярия Нетаньяху назвала поставленный премьеру Израиля диагноз Политика, 19:23
Неонацистов из дела Собчак и Симоньян арестовали по статье о хулиганстве Политика, 19:22
«Зенит» обыграл ЦСКА и рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок России Спорт, 19:21
Как придумывают конфеты на фабрике РБК и КФ «Победа», 19:02
Лавров открыл генконсульство России на Пхукете Политика, 18:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Минском шоссе грузовик протаранил 15 легковушек Общество, 18:40
Суд арестовал второго фигуранта дела «Кремлевской прачки» Общество, 18:39
Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках Общество, 18:38
ЦСКА продлил контракт с семикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Спорт, 18:25
Собчак после заявления ФСБ о покушении назвала два сценария произошедшего Политика, 18:24
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 18:23
Премьера Израиля Нетаньяху госпитализировали Политика, 17:46
Общество ,  
0 

Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках

Кадыров счел провокацией рейд силовиков в молельном доме в подмосковных Котельниках
Кадыров осудил действия силовиков, сорвавших намаз в молельном доме в Котельниках, и поручил заняться вопросом Делимханову. В СПЧ поясняли, что молельный дом в жилом доме находится не может
Рамзан Кадыров и Адам Делимханов
Рамзан Кадыров и Адам Делимханов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что поручил заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках депутату Госдумы Адаму Делимханову.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира. Несомненно, подобное хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое 7 июля в молельном дом, расположенном в многоэтажке на Дзержинском шоссе. На нем видно, что в помещении распылили некий газ. Людей в форме полиции на кадрах не видно. Еще на одном видео, которое публиковал телеграм-канал Baza, люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома. «Сотрудник полиции выполняет свои полномочия», — говорит один из них в ответ на претензии собравшихся людей.

Позже представители мусульманской общины в Подмосковье записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в конфликте. По их словам, силовики, «не снимая уличной обуви, врывались в помещение, где молятся люди, проявляя неуважение к молящимся, с криками и нецензурными выражениями применяли физическую силу», а в ответ на требование объяснить свои действия «распылили огнетушитель в сторону прихожан».

По словам Кадырова, Делимханов уже обсудил инцидент с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и начальником управления президента России по внутренней политике Андреем Яриным. Кадыров отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны одинаково относиться к представителям разных конфессий и национальностей, а также следить за своими высказываниями.

«Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед. Адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — добавил глава Чечни.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Московской области и в пресс-службу губернатора Московской области.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Когда и почему ждать роста цен на золото
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом

Как пояснял член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов «Коммерсанту», конфликт заключается в том, что религиозная организация не должна находиться в жилом доме. Издание отмечало, что Кабанов до этого сообщил о подготовке СПЧ предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. Котельники он назвал в качестве примера одного из таких полиэтнических анклавов.

Мэр Котельников Сергей Жигалкин заявил: «Культурный центр предназначен для того, чтобы проводить культурализацию и социализацию. Чтобы участвовать в обрядах, существует храм. Мы против того, чтобы в культурных центрах проводили массовые мероприятия».

В свою очередь глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов заявил, что в рамках адаптации трудовых мигрантов «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения, организуя в них многофункциональные мусульманские центры».

Глава религиозной организации Котельников Салават Ибатуллин добавил, что помещение, в котором проводятся коллективные молитвы, арендуется местной религиозной организацией, но не пояснил, кто является владельцем недвижимости. Ибатуллин также подчеркивал, что большая часть прихожан — граждане России.

В МВД заявили «Коммерсанту» о непричастности к произошедшему.

Организация «Русская община» в своем телеграм-канале писала, что силовики пришли в молельный дом в Котельниках по ее просьбе. «Только что полиция по просьбе «Русской общины» посетила две незаконных мечети, устроенных прямо в жилых домах. Приняли более 70 человек. Ждем депортаций», — говорится в публикации. К ней прикреплено видео посещения ОМОНом молельного дома.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Любовь Ставцева
Рамзан Кадыров мечеть Котельники Подмосковье мигранты
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
В Котельниках установят камеры из-за мигрантов с «Садовода»
Общество
Таджикистан призвал Россию проверить данные об избиениях мигрантов
Общество
Кадыров передал мусульманам поздравления с Курбан-байрамом от Путина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter