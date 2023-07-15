Кадыров обвинил силовиков в провокации после рейда в Котельниках

Кадыров осудил действия силовиков, сорвавших намаз в молельном доме в Котельниках, и поручил заняться вопросом Делимханову. В СПЧ поясняли, что молельный дом в жилом доме находится не может

Рамзан Кадыров и Адам Делимханов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что поручил заняться вопросом рейда в молельном доме в подмосковных Котельниках депутату Госдумы Адаму Делимханову.

«Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира. Несомненно, подобное хамское и неуважительное отношение к молящимся во время богослужения никем не будет и не должно восприниматься как само собой разумеющееся», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое 7 июля в молельном дом, расположенном в многоэтажке на Дзержинском шоссе. На нем видно, что в помещении распылили некий газ. Людей в форме полиции на кадрах не видно. Еще на одном видео, которое публиковал телеграм-канал Baza, люди в форме ОМОНа ходят по помещению молельного дома. «Сотрудник полиции выполняет свои полномочия», — говорит один из них в ответ на претензии собравшихся людей.

Позже представители мусульманской общины в Подмосковье записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в конфликте. По их словам, силовики, «не снимая уличной обуви, врывались в помещение, где молятся люди, проявляя неуважение к молящимся, с криками и нецензурными выражениями применяли физическую силу», а в ответ на требование объяснить свои действия «распылили огнетушитель в сторону прихожан».

По словам Кадырова, Делимханов уже обсудил инцидент с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и начальником управления президента России по внутренней политике Андреем Яриным. Кадыров отметил, что сотрудники правоохранительных органов должны одинаково относиться к представителям разных конфессий и национальностей, а также следить за своими высказываниями.

«Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед. Адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора», — добавил глава Чечни.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Московской области и в пресс-службу губернатора Московской области.

Как пояснял член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов «Коммерсанту», конфликт заключается в том, что религиозная организация не должна находиться в жилом доме. Издание отмечало, что Кабанов до этого сообщил о подготовке СПЧ предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. Котельники он назвал в качестве примера одного из таких полиэтнических анклавов.

Мэр Котельников Сергей Жигалкин заявил: «Культурный центр предназначен для того, чтобы проводить культурализацию и социализацию. Чтобы участвовать в обрядах, существует храм. Мы против того, чтобы в культурных центрах проводили массовые мероприятия».

В свою очередь глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов заявил, что в рамках адаптации трудовых мигрантов «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения, организуя в них многофункциональные мусульманские центры».

Глава религиозной организации Котельников Салават Ибатуллин добавил, что помещение, в котором проводятся коллективные молитвы, арендуется местной религиозной организацией, но не пояснил, кто является владельцем недвижимости. Ибатуллин также подчеркивал, что большая часть прихожан — граждане России.

В МВД заявили «Коммерсанту» о непричастности к произошедшему.

Организация «Русская община» в своем телеграм-канале писала, что силовики пришли в молельный дом в Котельниках по ее просьбе. «Только что полиция по просьбе «Русской общины» посетила две незаконных мечети, устроенных прямо в жилых домах. Приняли более 70 человек. Ждем депортаций», — говорится в публикации. К ней прикреплено видео посещения ОМОНом молельного дома.