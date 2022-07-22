В Киеве допустили уголовное наказание за получение паспорта России
Власти Украины обсуждают введение уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram.
Она отметила, что этот вопрос не столько юридический, сколько политический.
Верещук пояснила, что с одной стороны, паспорт России может помочь выжить простым гражданам на неподконтрольных Киеву территориях. Но с другой, считает Верещук, такое положение трудно объяснить украинцам, которые находятся на фронте.
«Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление задано», — написала Верещук.
Еще год назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о лишении украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт. Позднее президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию и обвинял Москву в нарушении международного права из-за выдачи им паспортов.
Весной 2019 года для жителей тогда еще не признанных Донецкой и Луганской народных республик упростили оформление российского гражданства, а летом того же года президент Владимир Путин подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
В мае этого года Путин распространил упрощенную процедуру на жителей Херсонской и Запорожской областей, а с начала июля на упрощенное российское гражданство могут претендовать все украинцы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
назвал решение Путина о предоставлении гражданства всем украинским гражданам «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права».