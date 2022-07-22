В Киеве допустили уголовное наказание за получение паспорта России

Вице-премьер Верещук сообщила, что власти ведут работу над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Однако она отметила, что такой паспорт может помочь на неподконтрольных Киеву территориях

Власти Украины обсуждают введение уголовной ответственности за получение российского паспорта, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в Telegram.

Она отметила, что этот вопрос не столько юридический, сколько политический.

Верещук пояснила, что с одной стороны, паспорт России может помочь выжить простым гражданам на неподконтрольных Киеву территориях. Но с другой, считает Верещук, такое положение трудно объяснить украинцам, которые находятся на фронте.

«Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление задано», — написала Верещук.

Еще год назад в Верховную раду Украины был внесен законопроект о лишении украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт. Позднее президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, переехать в Россию и обвинял Москву в нарушении международного права из-за выдачи им паспортов.

Весной 2019 года для жителей тогда еще не признанных Донецкой и Луганской народных республик упростили оформление российского гражданства, а летом того же года президент Владимир Путин подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

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В мае этого года Путин распространил упрощенную процедуру на жителей Херсонской и Запорожской областей, а с начала июля на упрощенное российское гражданство могут претендовать все украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

назвал решение Путина о предоставлении гражданства всем украинским гражданам «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права».