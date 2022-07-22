Главу территориальной обороны Днепра Корбана не пустили на Украину

У Корбана изъяли паспорт, когда он пытался въехать на Украину из Польши. В страну главу территориальной обороны Днепропетровской области не пустили после сообщений о том, что Зеленский лишил его гражданства

Геннадий Корбан (Фото: Wikimedia Commons)

Главу штаба территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана не пустили на Украину. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают», — написал Корбан.

По информации «Украинской правды», пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, однако не показали никаких подтверждающих документов.

Накануне, 21 июля, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), предположительно, указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек. В списке были Корбан, бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, а также депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский.

В качестве основания для лишения гражданства в документе указаны ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В ст. 19 говорится, что основанием для потери гражданства считается добровольное получение гражданином паспорта другой страны. Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники писало, что указ подготовлен после представления СБУ о лицах с гражданством других стран.

Власенко не указал, откуда у него копия документа и является ли он подлинным. На документе есть печать, но нет подписи. На сайте президента Украины такого документа нет.

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Бизнесмен Игорь Коломойский публично заявлял, что у него есть гражданства Израиля и Кипра. Об израильском гражданстве Вадима Рабиновича писали «Украинские новости». Депутат Игорь Васильковский имеет болгарское гражданство, это выяснилось во время избирательной кампании в Верховную раду в 2019 году.

О планах Зеленского лишить гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана «Украинская правда» ранее сообщила со ссылкой на источники в офисе президента, партии «Слуга народа» и правоохранительные органах. Агентство УНН написало, что соответствующие указы уже подписаны. «Украинская правда» заявила, что не располагает подтверждением этого.