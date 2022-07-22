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Главу территориальной обороны Днепра Корбана не пустили на Украину

У Корбана изъяли паспорт, когда он пытался въехать на Украину из Польши. В страну главу территориальной обороны Днепропетровской области не пустили после сообщений о том, что Зеленский лишил его гражданства
Геннадий Корбан
Геннадий Корбан (Фото: Wikimedia Commons)

Главу штаба территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана не пустили на Украину. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают», — написал Корбан.

По информации «Украинской правды», пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, однако не показали никаких подтверждающих документов.

УП узнала о намерении Зеленского отозвать гражданство у Коломойского
Политика
Игорь Коломойский

Накануне, 21 июля, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), предположительно, указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек. В списке были Корбан, бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, а также депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский.

В качестве основания для лишения гражданства в документе указаны ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В ст. 19 говорится, что основанием для потери гражданства считается добровольное получение гражданином паспорта другой страны. Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники писало, что указ подготовлен после представления СБУ о лицах с гражданством других стран.

Власенко не указал, откуда у него копия документа и является ли он подлинным. На документе есть печать, но нет подписи. На сайте президента Украины такого документа нет.

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Бизнесмен Игорь Коломойский публично заявлял, что у него есть гражданства Израиля и Кипра. Об израильском гражданстве Вадима Рабиновича писали «Украинские новости». Депутат Игорь Васильковский имеет болгарское гражданство, это выяснилось во время избирательной кампании в Верховную раду в 2019 году.

О планах Зеленского лишить гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана «Украинская правда» ранее сообщила со ссылкой на источники в офисе президента, партии «Слуга народа» и правоохранительные органах. Агентство УНН написало, что соответствующие указы уже подписаны. «Украинская правда» заявила, что не располагает подтверждением этого.

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Теги
Кирилл Соколов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Украина гражданство Владимир Зеленский Игорь Коломойский Геннадий Корбан
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